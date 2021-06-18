2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. İkili, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.
KIZ BEBEK GELİYOR!
Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, bu kez kız bebek dünyaya getireceğini duyurmasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.
"BURNUM ESKİ HALİNE DÖNECEK Mİ?"
Şu sıralar hayatının en heyecanlı günlerini geçiren ünlü oyuncu, yaşadığı değişimleri şu sözlerle anlattı:
Cinsiyet tahminlerini bilimsel verilere her zaman güvenerek yapan koca yürekli kız kardeşlerim burada mı? Dürüstlük levelları (seviye) git gide artış gösterdi.
Kişileri yazmayacağım. Yorumlarda tahmin ettiklerinizi etiketleyebilirsiniz.
- 'Kanka kesin kız bu.'
- 'Niye öyle dedin, çirkinleştim değil mi?'
- 'Yok, tam öyle değil de yüzünde böyle yana doğru hafif bir genişleme var.'
- 'Oğlum, bu sefer kesin kız. Yüzün bir değişti, bir garip oldu.'
- 'Aşkım bu kız, çok çirkinleştin. Ali'de de Han'da da böyle çirkin değildin.'
- 'Bergüz burnun patlıcan gibi oldu kanka, bir de popon da kocaman. Ali ve Han'da bir karnın vardı. Yok, yok... Kesin kız!'
Ve benim tüm bunlara, 'Değil mi, çok çirkinleştim. Ay, haydi inşallah' diye karşılık vermem ve kendinden çok emin bilgin bir tavır ile 'Tabi tabi, kesin ya. Bu kadar çirkin değildin eskiden' deyip, bilime karşı duruşumuz...
Bir de Çin takvimi sorunsalımız vardı, onu ayrı anlatacağım. Bu arada kız annelerine soruyorum; burnum eski haline dönecek mi? Hayır, çünkü bir masraf daha eklendi o zaman. O yüzden soruyorum...
"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"
38 yaşındaki Korel, geçtiğimiz aylarda sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini şu sözlerle ifade etmişti:
Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.
Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil...
"OLURSA KABULÜMÜZ" DEMİŞTİ
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulümüz... Seve seve... Ben her zaman çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayal etmiştim. Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber" yanıtını vermişti.
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