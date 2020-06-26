Bergüzar Korel: Bu yaptığınız çok çok ayıp! - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bu virüs süresince tüm alışverişlerimizi mecburen internetten yapmak zorunda kaldım. Özellikle çocuklarım için olanları… Ve yeri geldi, ismimi değiştirerek alışveriş yapmak zorunda kaldım.

Çünkü isteğim dışında siparişimin yanında hediye yollayıp 'bir zahmet paylaşın' demek çok çok ayıp! İnsana kendisini borçlu hissettiriyorsunuz, ben zaten içime sinen, sevdiğim, emek verilen her şeye kendimce destek olmaya çalışıyorum. Ama bu emrivakiniz çok kaba!

Ben sizden paramın karşılığı bir hizmet alıyorum daha da fazlasını istemiyorum. Hediye göndermek istiyorsanız çok teşekkür ederim ama bu paylaşım beklentisiyle yaptığınızda, o kadar itici duruyor ki sonrasında sizden alışveriş yapma yolunu da kesiyorsunuz.

Sayfanızı etiketlememi isteyen notlarınız, gönderdiğiniz hediyenin tüm değerini bir anda düşürüyor. Bilin istedim!