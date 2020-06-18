"HERKES BENDEN KIZ BEBEK BEKLİYOR"

Herkes bunu soruyor. Doğurabileceğim bir tipim mi var? 'Haydi ama bir kız gelsin' diyorlar. Herkes benden kız bekliyor. Sağlıklı olursa, kısmetimde varsa kabulümdür. Çok büyük konuşmaları uzun zaman önce bıraktım.