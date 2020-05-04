"ÇOK KIYMETLİ"

37 yaşındaki Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ne zamandır aklımda... 10 yıl önce Ali'mize yaptırdığımız mobilyalarımız hala sapasağlam. Mobilyalarımızda şimdi anılarımızla birlikte ikinci yavrumuzu büyütmek çok kıymetli. Evet, 10 yıl kıyafetleri de dahil olmak üzere birçok şeyi sakladım ve şimdi hepsini kullanıyorum. Harika bir his.