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        Haberler Magazin Bergen'in katili Halis Serbest, açtığı kişilik haklarına saldırı davasını kaybetti

        Bergen'in katili Halis Serbest, açtığı kişilik haklarına saldırı davasını kaybetti

        Bergen'i öldüren eski eşi Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 'Bergen' filminin yapımcısı Orchestra Content'e açtığı davayı kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 23.03.2024 - 13:16
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          Bergen'i 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 'Bergen' filminin yapımcısı Orchestra Content'e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık açtığı tazminat davasını kaybetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

        • 2

          Eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989'da 6 kurşunla öldürülen Bergen'in yaşamı, 4 Mart 2022'de vizyona giren filmle yeniden gündeme geldi. 'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen'in filminin gösterimi, Halis Serbest’in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde iptal edildi. Film gösteriminin iptali, oyuncular, senaristler ve sinemaseverlerin tepkisine neden oldu.

        • 3

          "FİLMDE BENİ ÖCÜ OLARAK GÖSTERDİLER"

          Halis Serbest, ölüm tehditleri aldığını, rızası olmadan filmin çekildiğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu öne sürüp, filminin yapımcısı Orchestra Content’e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık tazminat davası açtı.
          Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Orchestra Content’in avukatı Hande Fırat, kamuya mal olmuş bir sanatçının hem sanatının hem de yaşadıklarının konu edildiğini ifade etti. Filmde, davacı Halis Serbest'in ismine yer verilmediğini, bu nedenle haksız ve mesnetsiz olduğunu belirttiği davanın reddini istedi. Halis Serbest ise; "Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor" dedi.

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          Davanın karar duruşmasında bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, Halis Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına hükmetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

          Fotoğraflar: DHA

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