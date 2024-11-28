Bergen'in eski eşi Halis Serbest kimdir, nereli ve şu an nerede yaşıyor?
Arabesk müziğin tanınan isimlerinden olan Bergen'in yüzüne kezzap attıran, yıllar sonra ise öldüren Halis Serbest'in nereli olduğu ve hayatı Bergen filminin yeniden televizyon ekranlarıyla buluşması üzerine araştırılıyor. Peki, şarkıcı Bergen'in ölümüne neden olan Halis Serbest kimdir? Bergen'in eski eşi Halis Serbest nereli ve hapiste mi? İşte detaylar...
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"Acıların Kadını" lakaplı sanatçı Bergen 1989 yılında Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü. 2022 yılında vizyona giren Bergen filminin bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak olması sebebiyle Halis Serbest ismi sorgulamaları başladı. İşte Halis Serbest'in hayatı hakkında bilgiler...
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BERGEN VE HALİS SERBEST'İN TANIŞMA HİKAYESİ
Bergen iş için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendiler. Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti. Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istediğinde Halis Serbest, Bergen'den boşanmak istediğini söyledi.
Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti. Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen'in sol gözü, sonrasında iyileşerek görme yetisi kazandı. Bergen ise yüzündeki yaraları kapatmak için saçlarını saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı.
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HALİS SERBEST NERELİ?
Halis Serbest Adana'da dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. İlköğretimi bitirmesinin ardından ticaret ile uğraşan Halis Serbest Adana'nın Kozan ilçesinde yaşamını sürdürmektedir.
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HALİS SERBEST KAÇ YIL HAPİS YATTI?
31 Ekim 1982'de Bergen'in yüzüne kezzap atılmasının ardından azmettirici olarak yargılanan Halis Serbest, 12 yıl hapis cezası aldı. Hapiste yatmasının ardından Bergen ile evlenen Halis Serbest 14 Ağustos 1989'da Bergen'i 6 kurşun ile öldürdü. 15 yıl hapis cezası ile yargılansa da aldığı ceza sadece 7 ay oldu. 7 ay hapis yatmasının ardından 1990 yılında serbest bırakıldı.
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HALİS SERBEST ŞU AN NEREDE?
Halis Serbest'in Adana’da serbest meslek sahibi olduğu ve ikinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte yaşadığı biliniyor.