1 milyon 900 bin dolar

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‘Bergen’ ile ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’, elde ettikleri hasılatlarla Almanya'da da en çok izlenen filmler listesine girmeyi başardı

Türkiye’de şu ana kadar 2022’nin en çok izlenen iki filmi Almanya’daki gurbetçilerimiz tarafından da aynı ilgiyle karşılandı.

Bergen

Sahne adı ‘Bergen’ olan Belgin Sarılmışer’in hayatını hikâye edinen ‘Bergen’, Türkiye’de 5.462.094 kişi tarafından izlenerek 159.695.667 TL hasılat elde etti.

Bergen

2017’de PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik’in hayatlarını beyazperdeye yansıtan ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ için ise 2.320.618 bilet kesildi. Filmin hasılatı ise 53.212.543 TL olarak gerçekleşti.

Kesişme: İyi ki Varsın Eren

‘Bergen’, Almanya’da 1.888.293 dolarlık (Yaklaşık 32 milyon 100 bin TL) hasılatıyla 116 filmin yer aldığı en çok izlenen filmler listesinde 31’inci sırada kendine yer buldu. ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ ise 853.335 dolar (Yaklaşık 14 milyon 500 bin TL) hasılat elde ederek 49’uncu sırada yer aldı.