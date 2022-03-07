Kadınlar Günü'ne özel tarife

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'Bergen'in yapımcısı Orchestra Content, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Bergen'in bilet ücretlerinin öğrenci bileti tarifesinden satılacağını duyurdu.

Önce kezzapla bir gözü kör edilen, sonra da öldürülen Belgin Sarılmışer'in hayat hikâyesini beyazperdeye yansıtan 'Bergen'i Mehmet Binay ile M. Caner Alper yönetti. Filmde Bergen’i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırdı. Yapımcılığını Mine Şengöz, senaristliğini Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un üstlendiği 'Bergen'de başrolleri Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran paylaştı.

Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş'in diğer rollerde yer aldığı filmin olağanüstü özgün müzikleri ise Mazlum Çimen ve Saki Çimen'e ait.