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Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle 9-11 Ağustos tarihlerinde 5. kez seyircilerini ağırlamaya hazırlanan Bergama Tiyatro Festivali’nin merakla beklenen program detayları belli oldu. Tiyatro sahnesinin öne çıkan örnekleriyle birlikte yerli ve uluslararası performansların yanı sıra farklı yaşlardaki katılımcılara yönelik festival özel içerikleri, disiplinlerarası atölye çalışmaları, paneller, söyleşiler ve yürüyüşlerden oluşan çok yönlü festival programı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi katkıları, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle takipçileriyle buluşacak.

REKLAM Fibabank ve Ateş Çelik sponsorluğunda BERaBER tarafından Bergama’nın tarihi ve özel mekanları Asklepion Antik Tiyatro; Emre Arolat imzalı kültür merkezi BerKM, Odeon Pergamon, Arasta, Çınarlı Kahve, ve Arasta başta olmak üzere farklı mekanlarda hayat bulacak olan festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle her yaştan sanat severe kapılarını açacak. Bu yıl Bergama Tiyatro Festivali kapsamında ilk kez düzenlenecek ve Ege Bölgesi’nde tiyatro ve performans üreten yerel üreticileri Türkiye’deki sahne sanatları profesyonelleri ile buluşturmayı hedefleyen KİOSK performatif showcase katılımcılara yeni ifade alanları sunarak, finansal, idari ve operasyonel becerilerini geliştirme fırsatı tanıyacak.

REKLAM Ahmet Sami Özbudak’ın reji yorumu ve DasDas yapımı ile yeniden canlanarak geçmişten bugüne bir köprü kuran ve oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yarar, Mert Fırat, Caner Erdem, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Elif Mandan, Erol Babaoğlu, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Fatin Elcim, Ömer Faruk Tezgel olmak üzere birçok deneyimli ve genç isim bir araya getiren Edmond Rostand’ın unutulmaz eseri “Cyrano” festivalde seyirciyle buluşacak. Bir diğer önemli eser “İnsan psikolojisinden başlayarak toplum düzenine yayılan denetlenemez bir kâbus ortamında, insanlık için kurtuluş mümkün olsa bile onu gerçekleştirmek ne kadar mümkün?” sorusunun peşine düşen Tatbikat Sahnesi yapımıyla distopya edebiyatının kült eseri, Ray Bradbury imzalı “Fahrenheit 451”...

Erika Batdorf ve Gülce Oral’ın 2023 Bergama Tiyatro Festivali sırasında Bergama’da kadınlarla gerçekleştirdikleri sohbetlerden ilham alarak tasarladıkları ve erkek egemen hikayelerin hüküm sürdüğü antik kentlere çağdaş kadın imgelerini taşımak üzere geliştirilen uzun soluklu uluslararası bir projenin ilk ayağı olan Asklepion’a özgü tasarlanmış interaktif bir deneyim sunan Türkiye-Kanada ortak yapımı “Eski Köye Yeni Hayal” festivalin bir diğer sürprizi olacak. REKLAM HenrikIbsen’in klasikleşen oyununun devamı olarak Amerikalı oyun yazarı LucasHnath tarafından kaleme alınan ve Nihal Geyran Koldaş, Tülin Özen, Tansu Biçer ve Zeynep Çötelioğlu’nun performanslarıyla hayat bulan Bahçe Galata yapımı “Nora 2” tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşatacak

.Festivalde sahnelenecek bir diğer oyun, komedi oyunlarının dahi yazarı Ray Cooney'in ustalık eserleri arasında gösterilen ve rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan’ın başına gelen olayları anlatan BERKSAV Oda Tiyatrosu yapımı “Kaç Baba Kaç”. Kozak Yaylası’nın ‘’fıstık’’ zengini olan Yukarıbey Köyü’nün kadınları tarafından kurulan ve definecilerin altın hırsı sebebiyle yaşadıklarını anlattıkları “Doğa’nın Gözyaşı”, içinde alabildiğine yorgun ama dışında komik, hınzır, neşe saçan bir kadının hikayesini anlatan, Gökay Genç’in kaleme aldığı, Murat Ersan’ın yönettiği ve Özlem Aktaş’ın tek kişilik performansıyla hayat verdiği Fabrika Sanat yapımı “İnsan Müsveddesi” ve hayatını anlamlandırmak, amacını bulmak isteyen Zürafa’nın çıktığı yolculuğu konu alan TiyatroCa yapımı çocuk oyunu “Kendini Arayan Zürafa” da festival süresince katılımcılarla buluşacak.

KİOSK kapsamında Ege Bölgesi’nden dört ekip festivalde REKLAM Ege Bölgesi’nin tiyatro ve performans üreten yeteneklerini, Türkiye’deki sahne sanatları profesyonelleriyle buluşturmak hedefiyle bu yıl ilki düzenlenen KİOSK programı dahilinde Bergama Tiyatro Festivali’nde sergilenecek oyunlar belli oldu. Açık çağrı ile çok kısa sürede Ege Bölgesi’nden 22 başvuruya ulaşan ve prodüksiyon direktörü, oyuncu ve tasarımcı Murat Ersan, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, yönetmen, oyuncu, Tiyatro Kooperatifi Başkan Yardımcısı Gülhan Kadim ve yazar, Bergama Tiyatro Festivali Program Koordinatörü Didem Kaplan’ın yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirilen oyunlardan; Gong Sahne & Defne Prodüksiyon’un “GONG”, Mudhik Tiyatro’nun “BİR MUDHİK OYUN”, Boyoz Akademi Sanat Merkezi’nin “CANİ” ve Tiyatro Kök35’in “HİÇ KİMSENİN ÖYKÜSÜ” oyunları program seçkisinde yer alacak. Bir showcase (tiyatro vitrini) olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanan ekipler ayrıca 3 gün boyunca düzenlenecek tanışma, bağ kurma, atölyeler, söyleşi ve forum etkinlikleriyle profesyonel kapasite gelişimlerine katkı sağlayacak alanlarda bulunma fırsatı da yakalayacak.

REKLAM KİOSK kapsamında Ege bölgesi çıkışlı ekipler, sektör profesyonelleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı ve İzmir Akdeniz Akademisi Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy Genel Koordinatörü Gülsen Akbal, küratör ve sanat yöneticisi Çelenk Bafra, DOT Tiyatro’nun kurucu ortaklarından ve aynı zamanda Yapım Yönetmeni olan Özlem Daltaban, Sahnekar’dan Murat Ersan, bağımsız sanatçı ve A Corner in the World kurucu ortaklarından Fatih Gençkal, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, Goethe Institut İzmir Etkinlik Koordinatörü Özlem Günerli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Elif Moroğlu, Istanbul Fringe Festival’in Artistik Direktörü ve kurucu ortaklarından Emre Yıldızlar ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve DasDas & İO Uluslararası Tiyatro Festivali Direktörü Doç. Dr. Leman Yılmaz ile Bergama Tiyatro Festivali kapsamında bir araya gelecekler.

Deneyim paylaşımı sunan paneller, atölyeler, yürüyüşler ve çok daha fazlası Bu sene beşinci kez katılımcılarını ağırlamaya hazırlanan Bergama Tiyatro Festivali kapsamında; katılımcılarının prodüksiyonel ve sahne arkası yapılanma ve uygulama kapasitelerini geliştirmek amacıyla tasarlanan “Teknik Prodüksiyon Bağlamında BİR DÜŞ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?”, dans sanatçısı Bedirhan Dehmen’in rehberliğinde, katılımcıların bedenlerinin hareket kapasitesini ve temel fiziksel prensiplerini araştırdıkları, doğaçlama çalışmaların yanı sıra çeşitli fiziksel eylem motiflerini çağdaş dans ve fiziksel tiyatronun sunduklarıyla işleyip dönüştürebilecekleri “Doğaçlama ve Yaratım”, üretimi sürdürmeyi hem düşünsel hem de pratik açılardan ele alacak ve bağımsız sanatçı ve A Corner in the World kurucu ortağı Fatih Gençkal kolaylaştırıcılığında gerçekleşecek “Üretimi Sürdürmek”, güncel Türkiye ikliminde kültür endüstrilerinde varolmak ve üretimde bulunmak üzerine katılımcılarını birlikte düşünmeye davet eden ve Doç. Dr. Serhan Ada kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek “Eteğimizdeki Taşlar”, “Dünden Bugüne, Zanaatten Tasarıma” paneli, Doç.Dr. Güler Ateş yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Antik Tiyatrolar Gezisi”, Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Bergama Müzesi Eser Koleksiyonu Üzerinden Kent Tarihi Anlatımı”, Prof. Dr. Pınar Fedakar yürütücülüğünde gerçekleşecek “Geçmişi Şimdiki Zamanda Dans Etmek”, dans sanatçısı Bedirhan Dehmen yürütücülüğünde gerçekleşecek “Geçmişi Şimdiki Zamanda Dans Etmek”, Yücel Tunca rehberliğinde “Bergama Sinemalarının İzinde” , TiyatroCa ekibi yürütücülüğünde çocuklar için düzenlenecek “Kendi Afişini Tasarla”, Aysun Şahin Besci rehberliğinde “Kağıdın Altında Saklı” ve Altın Kepçe ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve katılımcıların Bergama’nın çok katmanlı kültürel mirasının bir öğesi olan yöresel yemeklerini tatma imkânı bulacağı “Bergama Yemekleri Tadım” festival boyunca katılımcıları ağırlayarak ufuk açıcı bir deneyim paylaşımı imkanı sunacak.

Etkinliklerin biletleri Mobilet'te satışa çıktı..