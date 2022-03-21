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Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a olay yanıt! - Magazin Haberleri

Berfu Yenenler'den, Demet Akalın'a olay yanıt! 

Ünlü popçu Demet Akalın, sosyal medyadan oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in videosunu yayınlayan bir sayfaya "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayy..." yorumunu yazmıştı. Akalın'ın sözlerine Berfu Yenenler'den yanıt gecikmedi

21.03.2022 - 12:11 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz günlerde bir Instagram sayfası, Eser-Berfu Yenenler çiftinin eğlenceli bir videosunu, "Gülmekten sandalyeden düştüm." notuyla yayınlamıştı. Şarkıcı Demet Akalın da paylaşıma "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayy..." yorumunu yaptı.

  • Ünlü şarkıcının bu yorumu Berfu Yenenler'i kızdırdı. Yenenler, Demet Akalın'ın kendisi ve eşi için yazdığı mesaja Instagram hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

  • 'BUHARLI ÜTÜ' GÖNDERMESİ

    Berfu Yenenler, sosyal medyadan Akalın'ın 'buharlı ütü' paylaşımını ti'ye alan bir mesaj yayınladı. Yenenler, 'Use it (Kullan)' yazan beyin şeklindeki lambadan 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem önce 127 liraydı sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanları nereye sikayet ediyorus?" notuyla Akalın'a göndermede bulundu.

  • "ESER'İ SEVMİYORUM" DEMİŞTİ

    Ünlü popçu, yıllar önce Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu bir programa katılmıştı. Programa çıkmadan önce Yenenler, popçunun kuliste yazan Demet Akalın yazısını kaldırmıştı. Bu olayın ardından Demet Akalın ve Eser Yenenler'in yıldızı hiç barışmadı. Ayrıca Akalın, ünlü komedyen için "Eser'i sevmiyorum, sevmeyeceğim de." ifadelerini kullanmıştı.

  • SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞMÜŞTÜ

    Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada gündem olmuştu. Bir internet sitesinden alışveriş yapan Akalın, satın aldığı ütünün ekran fotoğrafını yayınlayıp, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600, sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani, dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim!" ifadelerini kullanmıştı.

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