"ESER'İ SEVMİYORUM" DEMİŞTİ

Ünlü popçu, yıllar önce Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu bir programa katılmıştı. Programa çıkmadan önce Yenenler, popçunun kuliste yazan Demet Akalın yazısını kaldırmıştı. Bu olayın ardından Demet Akalın ve Eser Yenenler'in yıldızı hiç barışmadı. Ayrıca Akalın, ünlü komedyen için "Eser'i sevmiyorum, sevmeyeceğim de." ifadelerini kullanmıştı.