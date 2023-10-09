Berfu Yenenler'den 'Adnan Oktar' açıklaması: Aynısını üniversitede yaşadım
Adnan Oktar suç örgütünün istismarlarını konu alan 'Kedicik' belgeselini izleyen Berfu Yenenler, "Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım" dedi
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'Kedicik' adlı belgesel, 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın suç örgütünü yeniden gündeme getirdi.
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Belgeselde, örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde kadınlara yaklaştığı ve turnike sistemiyle Adnan Oktar’ın ağına insanları düşürdüğü anlatılıyor.
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2015'te Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, belgeseli izledikten sonra şaşırtan bir açıklamada bulundu.
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Berfu Yenenler, "Bir şey söyleyeceğim; 'Kedicik' belgeselini izliyorum. Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım. Allah'ım kimsenin de günahını almayayım ama kafayı yiyeceğim ya" dedi.