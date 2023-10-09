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        Haberler Magazin Berfu Yenenler'den 'Adnan Oktar' açıklaması: Aynısını üniversitede yaşadım - Son dakika Magazin haberleri

        Berfu Yenenler'den 'Adnan Oktar' açıklaması: Aynısını üniversitede yaşadım

        Adnan Oktar suç örgütünün istismarlarını konu alan 'Kedicik' belgeselini izleyen Berfu Yenenler, "Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:42
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          'Kedicik' adlı belgesel, 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın suç örgütünü yeniden gündeme getirdi.

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          Belgeselde, örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde kadınlara yaklaştığı ve turnike sistemiyle Adnan Oktar’ın ağına insanları düşürdüğü anlatılıyor.

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          2015'te Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, belgeseli izledikten sonra şaşırtan bir açıklamada bulundu.

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          Berfu Yenenler, "Bir şey söyleyeceğim; 'Kedicik' belgeselini izliyorum. Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım. Allah'ım kimsenin de günahını almayayım ama kafayı yiyeceğim ya" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Aytekin Teker

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