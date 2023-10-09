Berfu Yenenler'den 'Adnan Oktar' açıklaması: Aynısını üniversitede yaşadım

Berfu Yenenler, "Bir şey söyleyeceğim; 'Kedicik' belgeselini izliyorum. Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım. Allah'ım kimsenin de günahını almayayım ama kafayı yiyeceğim ya" dedi.