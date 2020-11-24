Beren Saat, Kosova’nın özel bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Saat, ününün Türkiye sınırlarını aşmasıyla ilgili “Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama gerçekten benim kadar yaptığınız işe aşıksanız, onun sonuçlarını yaşam biçimini kabul ediyorsunuz. Herkesin sizi bedensel kusursuzlukla değerlendiriyor olması çok bunaltıcı bir şey. Ünlü olarak yaşadığımız her şeyi bütün dünya gençlerinin yaşadığını görüyoruz. Doğal olanı kabul etmek gerek” ifadelerini kullandı.