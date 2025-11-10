Bereketoğlu Çiftliği'nde fırtına dinmiyor

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.

REKLAM advertisement1

ÖMER’İN KARARIYLA BEREKETOĞLU ÇİFTLİĞİ KARIŞTI!

Ömer’in kararı, Bereketoğlu çiftliğinde beklenmedik bir gerilim yarattı. Cemal, torununu almak için çiftliğe gitti ancak Ömer, Fatma’ya sahip çıktı. Cemal’in ısrarlarına rağmen Fatma, Salih’le kalmayı seçti. Bunun üzerine Cemal herkese bir gün süre verdi, Fatma’nın evine dönmemesi halinde barışın biteceğini söyledi ve çiftlikten ayrıldı. Fatma’nın çiftlikte kalması Bereketoğlu ailesinin içinde tansiyonu yükseltti. Azize, Fatma’ya bir takım uyarılarda bulunmak istese de Salih annesinin önünü kesti. Bir Karahanlı’nın gelip masalarında oturmasına sessiz kalmayan Ferit ise Ömer’le sert bir tartışma yaşadı.

Bereketoğulları ve Karahanlı aynı masada;

REKLAM

Savcı Nevin, tahliyesinden önce Sadık Turhan’ı ziyaret etti. Dosyayı yeniden incelediğini söyleyen Nevin, aklındaki soruların peşine düştü. Sadık’tan beklediği cevapları alamayan Nevin sonrasında Tarık’ın notlarında yer alan Bereketli Topraklar’ı kendi gözleriyle görmek için gizlice araziye girdi. Nevin, burada Ömer’e yakalandı. Karşısında Nevin’i gören Ömer bir hayli şaşırdı. Bu beklenmedik karşılaşma ikili arasında uzun bir sohbete dönüştü.

Ömer Bereketoğlu'na sürpriz Savcı ziyareti; Sadık’ı cezaevi çıkışında Ferit karşıladı ancak Sadık, Ömer’in gelmemesine bozuldu. Kendisine sunulan hayatı beğenmeyen Sadık, Ferit’e sertçe konuşarak istedikleri yapılmazsa savcılığa konuşacağını söyleyip gözdağı vermek istedi. Londra’dan dönen Karaca, Nevin’e sürpriz yaptı. Yeğenini karşısında gören ve Adana’ya yerleştiğini öğrenen Nevin onun bu kararını duyunca şaşırdı. Adana’da bir veterinerde işe başlayan Karaca, ilk iş gününde gasp girişimine uğradı. Tesadüfen oradan geçen Bekir, Karaca’nın imdadına yetişti. Karaca ile Bekir'in talihsiz karşılaşması: REKLAM ÖMER’İN BÜYÜK SIRRI! Fatma ve Salih’in yakınlaşmasıyla birlikte Bereketoğulları’na karşı intikam planını devreye sokan Zehra, Bekir’in karşı çıkmalarına rağmen ona istediklerini yaptırmaya devam etti. Ömer’in Salih’i korumak için göze alacaklarını bilen Zehra, Salih ve Bekir’i yine karşı karşıya getirdi. Fatma ve Salih, bereketli topraklarda dolaşırken Bekir’in gelişiyle ortalık karıştı. O sırada Ömer geldi ve silahını Bekir’in kafasına dayadı. Bekir’e son bir şans vererek ona zarar vermedi. Ömer, kendisini gizlice kimin tehdit ettiğini bulamamasından dolayı bir hayli huzursuzdu. Zehra’yla yaptığı konuşmanın ardından Fatma’nın çiftlikte kalmasından şüphelenmeye başlayan Ömer, onun misafirliğini bitirip evine dönmesini sağladı. Ömer ve Salih, geçmişin yüzleşmesini yaparken Ömer “Ailemizi daha büyük bir savaş bekliyor. Ben bir günah işledim” diyerek herkesi şoke etti.

Ömer, Fatma Karahanlı’yı ailesine götürdü; REKLAM Nevin, Savcı Tarık’ın ölümünün ardındaki sırrı çözmek için adım adım planını uygulamaya başladı. Ömer’e gönderilen isimsiz mesajlara bir yenisini daha ekleyerek Ömer’in huzurunu kaçırmayı başardı. KARAHANLILAR EVİNDE KIYAMET KOPTU! Karahanlılar’ın evinde de huzursuzluk iyice kendini gösterdi. Cemal’in Zehra ve Bekir’e olan tavırları iyice sertleşmeye başladı. Zehra her fırsatta Bereketoğulları’na olan düşmanlığını dile getirmeye çalışınca babasının öfkesiyle karşılaştı. Cemal hem Zehra’yı hem Bekir’i evden kovdu. Zehra, babasının sözleriyle yıkıldı. Bekir gelip sinirle Cemal’in üstüne yürüdü ve onu boğmaya kalktı. İşte geceye damga vuran final sahnesi; REKLAM YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINANDI! 2'nci bölümün hemen ardından 3'üncü bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda; Ömer, geçmişin sırlarıyla boğuşurken Nevin adaletin ve doğrunun peşinden gitmekten vazgeçmiyor. Karahanlılar’ın ve Bereketoğulları’nın sonu gelmeyen savaşında neler yaşanacağı merak konusu olurken, Karaca ve Bekir’in tanışması dikkat çekiyor. Ömer’in “Katil olduğumu mu düşünüyorsunuz?” sözleri tanıtıma damgasını vururken, Bereketli Topraklar’da üstü kapatılan sırlar ve yaşanacaklar şimdiden merak konusu oluyor.

'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda; Engin Akyürek (Ömer Bereketoğlu), Gülsim Ali (Nevin Yılmaz), Belçim Bilgin (Zehra Karahanlı), Yiğit Koçak (Salih Bereketoğlu), Sarp Akkaya (Ferit Bereketoğlu), İlayda Akdoğan (Fatma Karahanlı), Zehra Kelleci (Karaca Akay), Hakan Çelebi (Bekir Karahanlı), Ali Faruk Akgören (Cemal Karahanlı), Bahar Süer (Ceyda Ünver), Gözde Demirtaş (Seyhan Karataş), Ekrem Şen (İbrahim Karataş), Mert Özbek (Mert) ve Ayşegül Günay (Azize Bereketoğlu) yer alıyor. ‘Bereketli Topraklar’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de. İşte Bereketli Topraklar’ın 3'üncü Bölüm Tanıtımı;