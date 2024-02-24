BERAT KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek ibadetin şartlarındandır. Niyetsiz ibadetler sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Namaz için ise secdenin başına vardığınızda niyet etmek gereklidir.

Dilerseniz; "Niyet ettim Allah rızası için berat kandili namazını kılmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!" diyebilirsiniz.

Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir.

Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.