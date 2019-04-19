Berat Kandiliniz mübarek olsun! Bu geceye özel en güzel Berat Kandili mesajları ve sözlerini bu sayfada derledik. Hem kısa hem de resimli kandil mesajları seçenekleriyle akrabalarını ya da sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz. İşte resimli Berat Kandili mesajları sözleri 2019