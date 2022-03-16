BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
Geçmiş günahların affedilmesi, gelecek musibetlerin önüne geçilmesi için Berat Kandili ibadetlerini fırsat bilmeli ve amel defterlerinin açık bırakıldığı bu mübarek gecede Allah’a yaklaşmayı fırsat bilmelidir. Berat kandili ibadetleri şöyledir:
Berat Duası Okumak
Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.
Berat duasının Türkçe meali şöyledir:
Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah’ım!
Ey Celal ve ikram sahibi olan.
Ey lütfu ve ikramı bol olan.
Sen’den başka ilah yok.
Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.
Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat’sın.
Allah’ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.
Allah’ım! Fazl’u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.
Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen’sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır”. (R’ad/39)
İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.
Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.
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