Berat gecesi hangi dualar yapılır, Berat Kandili gecesi nasıl ibadet etmek gerekir?
Berat Gecesi, İslam inancına göre önemli kabul edilen kutsal bir gecedir. Günahların bağışlandığı bu önemli gecede bir takım ibadetler, dualar önerilir. Berat gecesi hangi dualar yapılır, berat kandili gecesi nasıl ibadet etmek gerekir? İşte ayrıntılarıyla Berat Kandili Gecesi...
Berat kandili ne demek, berat gecesi ne demek, hangi dualar yapılır gibi sorular müslüman aleminde kutsal kabul edilen bu gece ile ilgili merak edilen soruların başında yer almaktadır. Tövbe ve istiğfar gecesi olarak görülen Berat Gecesi müslümanlar olarak ibadetlerin yoğun yapıldığı, dualar edildiği, Allah (CC)’tan bağışlanma dilendiği bir gecedir. Yılda bir kere olan berat gecesi hangi dualar yapılır, berat gecesi ne demek, berat gecesi ne zaman, berat gecesi nasıl ibadet etmek gerekir sizler için araştırdık.
Berat Gecesi Ne Demek?
Berat Gecesi, Müslüman dünyası açısından önemli bir kutsal gecedir. İslam takvimine göre, her yıl Recep ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak kutlanır. "Berat" kelimesi Arapça kökenli olup "kurtuluş, bağışlanma, temizlik" gibi anlamlara gelir. Bu gece, İslam inancına göre Allah'ın kullarının geçmiş yıllarda yaptıkları günahları affettiği, kişilerin takdirlerinin yazıldığı ve cehennemden kurtulanların isimlerinin kaydedildiği bir gece olarak bilinir. Müslüman dünyasında Berat Gecesi için “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” de denilmektedir.
Berat Kandili Gecesi Nasıl İbadet Etmek Gerekir?
Berat gecesi diğer gecelerden farklı olarak ibadetlerin daha yoğun gerçekleştirildiği gecedir. Allah’a yakın olma, yakınlaşma, af dileme, istekte bulunma gecesi olarak kabul edilen berat kandili gecesi tüm müslümanlar tarafından saygıyla karşılanır. Bu gece farklı ibadet edilir. Peygamber Efendimizin (SAV) bu önemli gecede şöyle buyurduğu rivayet edilir.
Aynı zamanda bir kısım alimlerin kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Kabe’ye çevrilmesinin Berat Gecesi’nde gerçekleştiğini kabul etmeleri Berat Gecesi’ni daha anlamlı kılmıştır.
Berat Kandili diğer önemli kabul edilmesinin nedeni ise, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olmasıdır.
Diğer bir rivayete göre ise Peygamber Efendimizin (SAV) şöyle demiştir:
Berat Kandili’nde bu günü daha anlamlı, gönülden yapılan ibadetle geçirmek güzeldir. Bu sebeple;
Berat Gecesi Duası
Berat Kandili müslümanlar için bir bağışlanma ve duaların kabul olduğu gecedir. Bu sebeple yapılan ibadetler diğer günlerden farklı olarak daha yoğun ve beki de daha içtendir. Peygamber Efendimiz (SAV) Berat gecesinde şu duyı okurdu: Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ”
Yine Peygamber Efendimiz berat kandili duasını şöyle yapardı:
Berat Gecesi’nde edilebilecek bazı değerli dualar da vardır. Bunlar;
Anlamı:
Bu kıymetli gecede kılınması önerilen 100 rekatlık “hayır namazı” vardır. Bu namazı kılan kimsenin o gece vefat ederse şehitlik mertebesine nail olacağı rivayet edilir. Hayır namazı için şöyle niyet edilir: