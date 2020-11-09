Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabı üzerinden geçtiğimiz akşam yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Bakanlık veya Cumhurbaşkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken kamuoyunda "Berat Albayrak istifa mı etti?" ve "Berat Albayrak neden istifa etti?é sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. İşte, Bakan Berat Albayrak tarafından Instagram üzerinden yapılan ve "Neden istifa etti?" sorusunun cevabın yer aldığı açıklama...
BAKAN ALBAYRAK'IN İSTİFA AÇIKLAMASI
''Kamuoyunun dikkatine
Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.
Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.
Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.
Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşalarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.
Türkiye tarihindeki belkide en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.
Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-i Müstakim'den ayırmasın.
Sonumuzu hayreylesin...
Berat Albayrak'''
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