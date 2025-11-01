Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.971,52 %1,24
        DOLAR 42,0620 %0,24
        EURO 48,5707 %-0,11
        GRAM ALTIN 5.412,39 %-0,33
        FAİZ 40,01 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 65,90 %-0,22
        BITCOIN 109.978,00 %0,50
        GBP/TRY 55,3479 %0,14
        EUR/USD 1,1537 %-0,24
        BRENT 64,77 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 8.849,25 %-0,33
        Haberler Ekonomi Otomobil 'Benzinli ve dizellerin bakım ihtiyacı sürecek' - Otomobil Haberleri

        'Benzinli ve dizel araçların bakım ihtiyacı elektriklilere rağmen sürecek'

        Son yıllarda satışları gittikçe artan elektrikli araçların Türkiye araç parkının içindeki payı yüzde 1'e ulaştı. Bu durumun benzinli ve dizel araçların bakım ihtiyacını uzun yıllar daha sürdüreceğini kaydeden Motor Aşin CEO'su ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kara Taşıtları, "Mekanik parçalar ihtiyacı 2045 yılına kadar devam edecek. Ülkemizdeki elektrikli araç sayısı milyonlara ulaşsa da var olan benzinli ve dizel araçların bakım ihtiyacı sürecek" dedi

        Giriş: 01.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Benzinli ve dizellerin bakım ihtiyacı sürecek'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin araç parkı son yıllarda önemli bir büyüme trendi içine girdi. 2020 yılında 24.2 milyon olan araç parkı, bugün 33 milyona yaklaşarak önemli bir büyüme gösterdi.

        Bu büyüme, yılda ortalama 300 dolarlık parça ihtiyacıyla birleşince yedek parça pazarında 2.7 milyar dolarlık ek potansiyel oluşturmuş durumda.

        Yedek parça ve otomotiv satış sonrası şirketi Motor Aşin verilerine göre, ortalama bir araç yılda 250–350 dolarlık yedek parça ihtiyacı doğuruyor. Bu da pazarın toplam büyüklüğünü yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine çıkarıyor.

        Gelinen noktada artık araç parkının yüzde 1’iniyse elektrikli araçlar oluşturuyor.

        REKLAM

        'SEKTÖR DİJİTALLEŞMİŞ KONULARI KONUŞUYOR'

        Motor Aşin CEO’su ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kara Taşıtları, Yedek Parçaları ve Ekipmanları Meslek Komitesi Başkanı Saim Aşçı, "Egzoz, debriyaj, yağ filtresi gibi geleneksel parçalara olan talep azalırken, batarya, inverter, elektronik modül gibi parçalarda yüzde 80’i aşan talep artışı gözleniyor. 2030’da bu oranın yüzde 15’e çıkmasıyla birlikte bu değişimin daha da hızlanacağını öngörüyoruz" dedi.

        Türkiye’de 1970’li yıllarda yedek parça ve servis sektörünün mekanik dayanıklılık kavramı etrafında şekillendiğini de kaydeden Aşçı, "O yıllarda sektörün gündeminde yağ filtresi kalitesi, krank mili ömrü, jant balansı, karbüratör ayarı gibi tamamen mekanik konular vardı. O dönemin usta–çırak geleneği, yerli üretimin gelişimi için de büyük rol oynamış, sanayide el emeği, tecrübe ve pratik bilgi esas alınmıştı. Bugün ise tablo tamamen değişmiş durumda. Günümüzün yedek parça sektörü, batarya hücre kimyası, inverter yazılımı, termal yönetim algoritması, yüksek gerilim güvenliği gibi dijitalleşmiş konuları konuşuyor. Ustanın yerini teknisyen, çıraklığın yerini sertifikalı eğitim aldı. Karbüratör ayarı tarih olurken, bugün servislerde batarya dengeleme kavramları öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

        'MEKANİK PARÇA İHTİYACI 2045'E KADAR DEVAM EDECEK'

        Benzinli, dizel ve hibrit araçlarda da yazılım teknolojisinin önemli bir noktaya ulaştığını aktaran Aşçı, "İçten yanmalı araçlarda da yazılım verimlilik ve sürdürülebilirlik anlamında kritik bir görev alıyor. Ancak mekanik parçalar, sarf malzemeleri ihtiyacı da 2045 yılına kadar devam edecek. Ülkemizdeki elektrikli araç sayısı milyonlara ulaşsa da var olan benzinli ve dizel araçların bakım ihtiyacı sürecek" görüşünü paylaştı.

        Aşçı, sektörde faaliyet gösterdikleri 55 yılda 30 milyon adet parça satışına imza attıklarını anlatarak, "Otomotiv satış sonrası sektörü aynı zamanda Türkiye için sadece bir iş alanı değil, bir mühendislik hikayesidir. 1970’lerin emeğini 2030’un teknolojisiyle birleştirebilen firmalar, ülkemizi küresel tedarik zincirinde üst lige taşıyacaktır" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Habertürk Anasayfa