'Benzinli ve dizellerin bakım ihtiyacı sürecek'

Türkiye'nin araç parkı son yıllarda önemli bir büyüme trendi içine girdi. 2020 yılında 24.2 milyon olan araç parkı, bugün 33 milyona yaklaşarak önemli bir büyüme gösterdi.

Bu büyüme, yılda ortalama 300 dolarlık parça ihtiyacıyla birleşince yedek parça pazarında 2.7 milyar dolarlık ek potansiyel oluşturmuş durumda.

Yedek parça ve otomotiv satış sonrası şirketi Motor Aşin verilerine göre, ortalama bir araç yılda 250–350 dolarlık yedek parça ihtiyacı doğuruyor. Bu da pazarın toplam büyüklüğünü yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine çıkarıyor.

Gelinen noktada artık araç parkının yüzde 1’iniyse elektrikli araçlar oluşturuyor.

'SEKTÖR DİJİTALLEŞMİŞ KONULARI KONUŞUYOR'

Motor Aşin CEO’su ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kara Taşıtları, Yedek Parçaları ve Ekipmanları Meslek Komitesi Başkanı Saim Aşçı, "Egzoz, debriyaj, yağ filtresi gibi geleneksel parçalara olan talep azalırken, batarya, inverter, elektronik modül gibi parçalarda yüzde 80’i aşan talep artışı gözleniyor. 2030’da bu oranın yüzde 15’e çıkmasıyla birlikte bu değişimin daha da hızlanacağını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye’de 1970’li yıllarda yedek parça ve servis sektörünün mekanik dayanıklılık kavramı etrafında şekillendiğini de kaydeden Aşçı, "O yıllarda sektörün gündeminde yağ filtresi kalitesi, krank mili ömrü, jant balansı, karbüratör ayarı gibi tamamen mekanik konular vardı. O dönemin usta–çırak geleneği, yerli üretimin gelişimi için de büyük rol oynamış, sanayide el emeği, tecrübe ve pratik bilgi esas alınmıştı. Bugün ise tablo tamamen değişmiş durumda. Günümüzün yedek parça sektörü, batarya hücre kimyası, inverter yazılımı, termal yönetim algoritması, yüksek gerilim güvenliği gibi dijitalleşmiş konuları konuşuyor. Ustanın yerini teknisyen, çıraklığın yerini sertifikalı eğitim aldı. Karbüratör ayarı tarih olurken, bugün servislerde batarya dengeleme kavramları öne çıkıyor" ifadelerini kullandı. 'MEKANİK PARÇA İHTİYACI 2045'E KADAR DEVAM EDECEK' Benzinli, dizel ve hibrit araçlarda da yazılım teknolojisinin önemli bir noktaya ulaştığını aktaran Aşçı, "İçten yanmalı araçlarda da yazılım verimlilik ve sürdürülebilirlik anlamında kritik bir görev alıyor. Ancak mekanik parçalar, sarf malzemeleri ihtiyacı da 2045 yılına kadar devam edecek. Ülkemizdeki elektrikli araç sayısı milyonlara ulaşsa da var olan benzinli ve dizel araçların bakım ihtiyacı sürecek" görüşünü paylaştı.

Aşçı, sektörde faaliyet gösterdikleri 55 yılda 30 milyon adet parça satışına imza attıklarını anlatarak, "Otomotiv satış sonrası sektörü aynı zamanda Türkiye için sadece bir iş alanı değil, bir mühendislik hikayesidir. 1970’lerin emeğini 2030’un teknolojisiyle birleştirebilen firmalar, ülkemizi küresel tedarik zincirinde üst lige taşıyacaktır" açıklamasında bulundu.