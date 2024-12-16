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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Benzinle soba yakma" faciası | Son dakika haberleri

        "Benzinle soba yakma" faciası

        Bursa'da 20 yaşındaki Cihad M. sobayı benzinle yakmak isterken yüzü alev aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 23:29 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:29
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        "Benzinle soba yakma" faciası
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, benzinle sobayı tutuşturmaya çalışan Cihad M.(20), yüzünden yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cihad M., sobayı tutuşturmak için sobaya benzin döktü.

        Çakmakla yaktığı sırada benzin harladı. Yüzünden yaralanan Cihad M., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihad M., tedavisinin ardından Yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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