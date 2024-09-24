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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam geldi! Benzine ne kadar zam geldi, ne zamandan itibaren geçerli? 24 Eylül benzin fiyatları

        Benzine zam geldi! Benzin zammı sonrası güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

        Brent petrolün fiyatı Orta Doğu'da şiddeti artan çatışmalar nedeniyle yükseliyor. Öte yandan, ham petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu bölgede gerginliğin artarak farklı ülkelere yayılabileceği endişesi, arz sıkıntısı yaşanabileceği beklentisini besliyor. Tüm bu gelişmeler nedeniyle benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 20 kuruş zam geldi. İşte, 24 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 07:42 Güncelleme: 24.09.2024 - 07:42
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        • 1

          Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,27 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 74,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 71,62 dolardan alıcı buldu.

          Petrol fiyatlarının artışında Orta Doğu'da şiddeti artan çatışmalar etkili oluyor. Ham petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu bölgede gerginliğin artarak farklı ülkelere yayılabileceği endişesi arz sıkıntısı yaşanabileceği beklentisini besliyor.

          Tüm bu gelişmeler doğrultusunda benzine beklenen zam gerçekleşti ve benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. Peki, benzin zammı ile beraber güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 24 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        • 2

          BENZİNE ZAM GELDİ!

          Benzin fiyatlarına 24 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam yapıldı.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,74 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,74 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,05 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,61 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,67 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,55 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,09 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,19 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,53 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,70 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 24,61 TL

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