Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,27 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 74,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 71,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında Orta Doğu'da şiddeti artan çatışmalar etkili oluyor. Ham petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu bölgede gerginliğin artarak farklı ülkelere yayılabileceği endişesi arz sıkıntısı yaşanabileceği beklentisini besliyor.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda benzine beklenen zam gerçekleşti ve benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. Peki, benzin zammı ile beraber güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 24 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...