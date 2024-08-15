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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİNE ZAM GELDİ! Benzin zammı sonra fiyatlar ne oldu? 15 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

        Benzine zam geldi! İşte benzin zammı sonrası 15 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahiplerini üzecek bir haber geldi; benzine 15 Ağustos saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere 85 kuruş zam yapıldı. Benzin zammı sonrası İstanbul'da litre benzin fiyatı 44,40 TL'yi buldu. İşte, 15 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 08:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 08:23
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        • 1

          Bir süredir dünyada yaşanan siyasi krizler nedeniyle düşüşe geçen brent petol fiyatları, yeniden yükseldi. Dünyanın en fazla petrol tüketicisi olan ABD'nin petrol talebine olan artış ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri brent petrol fiyatlarının yeniden artışa geçmesini sağladı. Yaşanan son gelişmelerle beraber benzine 15 Ağustos saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

        • 2

          BENZİNE ZAM GELDİ!

          Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 85 kuruş zam yapıldı. Ancak motorin ve LPG grubunda bir değişiklik yok.

        • 3

          6 AĞUSTOS'TA BENZİNE İNDİRİM YAPILMIŞTI

          Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim gelmişti.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,40 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,72 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,28 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,64 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,94 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,28 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 45,38 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,76 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL

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