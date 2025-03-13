Benzine zam geldi! Zamlı benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yılın ilk günlerinde 80 doların üzerine kadar çıkan petrol fiyatlarının 70 dolar bandının altına gerilemesi sonrasında mart ayının başında benzin fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti. Yapılan indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeniden artışa gidileceği bildirildi. Buna göre, benzine zam geldi. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Mart 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…
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Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Mart ayının başında peş peşe yapılan indirimin ardından bu kez benzine zam geldi. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, zam sonrası benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Mart 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…
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BENZİNE ZAM GELDİ!
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta doğrudan yansıyor.
Benzinin litre fiyatına, 14 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 81 kuruş zam geldi.
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MOTORİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 14 Mart 2025 Cuma günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
İşte; 14 Mart 2025 Cuma güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,41 TL
Motorin litre fiyatı: 45,36 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,26 TL
Motorin litre fiyatı: 45,24 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,96 TL
Motorin litre fiyatı: 46,09 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,33 TL
Motorin litre fiyatı: 46,46 TL
LPG litre fiyatı: 27,34 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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