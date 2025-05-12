Benzine ve motorine zam geliyor! Benzine ve motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?
Cuma günü 64,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 64,68 dolar oldu. Bu yükseliş beraberinde benzin ve motorine zammını da getirdi. Peki, benzin ve motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar...
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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 64,68 dolar oldu. Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğine ilişkin haber akışıyla yükseliyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda benzine ve motorine zam yapılacağı öğrenildi. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam geliyor? İşte, detaylar...
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BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELİYOR!
Benzine 14 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş, motorine ise 15 Mayıs Perşembe itibarıyla 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,25 TL
Motorin litre fiyatı: 44,16 TL
LPG litre fiyatı: 26,03 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,10 TL
Motorin litre fiyatı: 44,05 TL
LPG litre fiyatı: 25,26 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,23 TL
Motorin litre fiyatı: 45,32 TL
LPG litre fiyatı: 25,77 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,84 TL
Motorin litre fiyatı: 44,95 TL
LPG litre fiyatı: 25,87 TL
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