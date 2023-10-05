Benzine indirim geldi
Benzinin litre fiyatına 2.06 lira indirim geldi
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.06 lira indirim yapıldı.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 34.68 liraya geriledi. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 35.29 lira, İzmir'de 35.41 lira, Bursa'da 35.33 lira, Adana'da 35.72 lira, Diyarbakır'da 35.95 lira, Antalya'da 35.91 lira ve Trabzon'da 35.51 lira oldu.
Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.