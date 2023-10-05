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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine indirim geldi: 5 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzine indirim geldi

        Benzinin litre fiyatına 2.06 lira indirim geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:06
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        Benzine indirim geldi
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        Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.06 lira indirim yapıldı.

        İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 34.68 liraya geriledi. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 35.29 lira, İzmir'de 35.41 lira, Bursa'da 35.33 lira, Adana'da 35.72 lira, Diyarbakır'da 35.95 lira, Antalya'da 35.91 lira ve Trabzon'da 35.51 lira oldu.

        Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.

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