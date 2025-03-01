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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR! Benzine indirim ne zaman gelecek? Benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? 1 Mart 2025 akaryakıt fiyatları

        Benzine indirim bekleniyor! Benzine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL?

        Akaryakıt fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak 27 Şubat'ta motorine 1 lira 43 kuruş indirim gelmişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre şimdi de benzine indirim bekleniyor. Peki, benzine indirim ne zaman, bu gece mi geliyor? Benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 1 Mart 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:03
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        • 1

          Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak motorine 1 lira 43 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise benzine indirim geleceği belirtildi. Bu sebeple il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek? İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte 1 Mart 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…

        • 2

          BENZİNE İNDİRİM GELİYOR!

          Benzin fiyatlarına indirim uygulanması bekleniyor.

          Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, benzin grubunda 1 lira 15 kuruş indirim öngörülüyor.

          Yeni fiyatlar, 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak.

        • 3

          MOTORİNE VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 1 Mart 2025 Cumartesi günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 1 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,43 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,58 TL

          LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,28 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,47 TL

          LPG litre fiyatı: 26,99 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,97 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,29 TL

          LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 47,35 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,66 TL

          LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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