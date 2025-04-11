Benzine bir indirim daha geldi
Benzine dün gelen 2 lira 18 kuruşluk indirimin ardından bugün bir indirim daha geldi. 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim bu gece itibariyle yansıdı
Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarının ardından benzine de indirim olarak yansıdı.
Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de Perşembe günü 2 lira 18 kuruş civarında indirim gelmişti. Bugün ise benzine bir indirim daha geldi. 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim sonrası toplam indirim iki günde yaklaşık 3 lira 53 kuruş oldu.
İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 43.27 TL
Motorin litre fiyatı: 44.26 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.84 TL
Motorin litre fiyatı: 45.01 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 44.21 TL
Motorin litre fiyatı: 45.37 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 44.7 TL
Motorin litre fiyatı: 45.83 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 44.63 TL
Motorin litre fiyatı: 45.78 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 45.17 TL
Motorin litre fiyatı: 46.38 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 44.94 TL
Motorin litre fiyatı: 46.11 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.