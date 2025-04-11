Benzine bir indirim daha - Enerji Haberleri

Benzine bir indirim daha - Enerji Haberleri

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarının ardından benzine de indirim olarak yansıdı.

Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de Perşembe günü 2 lira 18 kuruş civarında indirim gelmişti. Bugün ise benzine bir indirim daha geldi. 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim sonrası toplam indirim iki günde yaklaşık 3 lira 53 kuruş oldu.

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İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 43.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.84 TL

Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

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İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.21 TL

Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 44.7 TL

Motorin litre fiyatı: 45.83 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 44.63 TL

Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 45.17 TL

Motorin litre fiyatı: 46.38 TL

Antalya Benzin litre fiyatı: 44.94 TL Motorin litre fiyatı: 46.11 TL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.