Motorinden sonra benzine de zam geldi! İşte zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında bir son dakika gelişmesi yaşandı ve benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Kısa bir süre önce motorinin litresine de 2 lira 56 kuruşluk bir zam gelmişti. İşte, zamlar sonrası 15 Şubat Perşembe güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları....
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Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde, motorine 2,56 TL'lik bir zam yapıldığı duyrulmuştu. Akaryakıta ikinci zam haberi de geldi ve benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Peki, motorin ve benzine gelen zamlardan sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...
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BENZİNE 1 LİRA 79 KURUŞ ZAM GELDİ!
Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artışın akaryakıt fiyatlarına yansıması sürüyor. Benzin fiyatlarına bugünden (15 Şubat Perşembe) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zam geldi.
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MOTORİN'E DE ZAM GELMİŞTİ!
12 Şubat'ı, 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aştı.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 41,08 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 44,20 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,17 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 44,27 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL
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ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,86 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 45,01 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,59 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İzmir benzin litre fiyatı: 40,30 TL
İzmir motorin litre fiyatı: 45,23 TL
İzmir LPG litre fiyatı: 20,62 TL