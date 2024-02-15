Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde, motorine 2,56 TL'lik bir zam yapıldığı duyrulmuştu. Akaryakıta ikinci zam haberi de geldi ve benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Peki, motorin ve benzine gelen zamlardan sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...