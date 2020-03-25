HABERTURK.COM / AA

Benzine, peş peşe gelen indirimlerin ardından litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek.

MOTORİNDE ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları bir miktar yükseldi. Tonu, benzinin 179 dolardan 193 dolara, motorinin de 283 dolardan 301 dolara çıktı. Motorinde, bir artış söz konusu değil.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.