Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Akaryakıtta zam sinyali… Benzinde 13, motorinde 8 kuruş zam bekleniyor.

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları yukarı yönlü harekete geçti. Geçen haftayı benzin (tonu) 247 dolarla, motorin 258 dolarla kapattı. Akarykıt fiyatları daha sonra hareketlendi. Tonu, benzinin 269 dolara, motorinin 272 dolara çıktı. Bu durum yeni bir zam ihtiyacını gündeme getirdi. Bu gece benzinde 13, motorinde 8 kuruş artış hesaplanıyor.