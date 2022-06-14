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Benzin ve motorine zam gelecek mi? 14 Haziran 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? Benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne?

Benzin ve motorine zam gelecek mi? 14 Haziran güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Motorin ve benzin zammı son dakika gelişmeleri binlerce araç sahibi tarafından takip ediliyor. Son olarak 8 Haziran Çarşamba günü motorin fiyatında 1 lira 95 kuruşluk artış yaşanırken 11 Haziran gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarına 2 lira 18 kuruş, LPG'ye 54 kuruş zam yapıldı. Petrol piyasalarını etkileyen brent petrol fiyatında yaşanan değişikliğin ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Art arda gelen zam haberlerinin ardından vatandaşlar benzin ve motorine zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte, 14 Haziran güncel zamlı LPG, motorin ve benzin fiyatları...

14.06.2022 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dakika akaryakıt zamlarının ardından motorin ve benzin fiyatlarına yüzde 200’ü aşkın zam uygulanmış oldu. 2 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde uygulanan motorin zammı ve benzin zammı haberlerinin ardından araç sahiplerini üzecek bir haber de 11 Haziran günü geldi. 11 Haziran Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere yapılan 2 lira 18 kuruşluk benzin zammının ardından güncel benzin fiyatları 30 TL’ye dayanırken “Benzin ve motorine zam gelecek mi?” sorusu gündeme geldi. Geçen yıl Haziran ayında 7.23 TL olan akaryakıt fiyatları % 200 oranındaki artışla bereber 27.83 TL’ye çıkarak rekor kırdı. İşte, 14 Haziran güncel zamlı akaryakıt fiyatları….

  • BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Son olarak 11 Haziran günü uygulanan akaryakıt zammının ardından benzin ve motorine zam geleceği iddiaları yeniden gündeme geldi. Akaryakıt zammı son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alırken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • BENZİN VE LPG'YE YENİ ZAM!

    11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarına yine zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam geldi.

    Uygulanan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçti. En son 8 Haziran'da motorin grubunda 1,93 TL zam yapılmıştı.

  • EN SON NE ZAMAN ZAM GELMİŞTİ?

    27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,45 lira, motorinin litre fiyatına 1,38 lira zam yapılmıştı. 28 Mayıs'ta benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artış gösterirken 2 Haziran günü benzine 1 lira 22 kuruş ve motorine 1 lira 49 kuruş zam gelmişti. Son olarak 8 Haziran Çarşamba günü motorin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı.

  • BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Benzinin fiyatları 11 Haziran günü yapılan benzin zammının ardından İstanbul’da  28,45 TL’ye, Ankara’da  28,56 TL’ye ve İzmir’de  28,55 TL’ye yükseldi.

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