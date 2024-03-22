Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği akaryakıt haberlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son zamanlarda brent petrol fiyatlarında yaşanan artış beraberinde zam haberlerini de getirdi. Bu kapsamda; benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı. İşte, zamdan sonra 22 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...