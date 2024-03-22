Benzin ve motorine zam geldi! 22 Mart Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı; benzin ve motorine zam yapıldı. Bu kapsamda; benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam geldi. Peki, son zamlardan sonra güncel fiyatlar ne kadar oldu? İşte 22 Mart Cuma günü güncel motorin, benzin ve LPG litre fiyatı...
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Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği akaryakıt haberlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son zamanlarda brent petrol fiyatlarında yaşanan artış beraberinde zam haberlerini de getirdi. Bu kapsamda; benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı. İşte, zamdan sonra 22 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...
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BENZİN VE MOTORİNE ZAM!
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,42 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,96 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21,92 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,33 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,90 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21,45 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,78 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21,89 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,38 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,97 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21,51 TL
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