Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 aylık evliydi! Gülhan Esen sokakta katledilmişti! Flaş gelişme - Son dakika haberi

        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, işe giderken başından vurularak öldürülen 7 aylık evli, 25 yaşındaki Gülhan Esen'in cinayet şüphelisi olarak aranan eski erkek arkadaşı M.T. polis tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada İstanbul'da olduğu belirlenen zanlı, Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

        Giriş: 22.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde, 16 Mart sabahı, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (25), plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrolünde başından vurulduğu belirlenen Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

        KATİL ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

        Olayın ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla şüphelinin, genç kızın eski erkek arkadaşı M.T. olduğu saptandı.

        KOCAELİ VE İSTANBUL POLİSİNDEN OPERASYON

        Kayıplara karışan katil zanlının izi İstanbul’da tespit edildi. Bunun üzerine Kocaeli Cinayet Büro Amirliği İstanbul’a giderek İstanbul polisi ile ortaklaşa operasyon düzenledi.

        İSTANBUL'DA YAKALANIP KOCAELİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

        Sultanbeyli’de saklandığı ev tespit edilen katil zanlısı M.T. yakalandı.

        Zanlı sorgulanmak üzere Kocaeli’ne götürüldü.

        7 aylık evli olan Gülhan'ı sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülhan Esen
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi
        Yabancı bankalardan TCMB değerlendirmesi
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Habertürk Anasayfa