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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 aylık evli olan Gülhan Esen'i sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!

        7 aylık evli olan Gülhan'ı sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, işe giderken başından vurularak öldürülen 7 aylık evli olan 25 yaşındaki Gülhan Esen'in cinayet şüphelisinin eski erkek arkadaşı M.T. olduğu belirlendi. M.T.'nin, Esen'in evliliğini kabullenemediği ve bu yüzden cinayeti işlediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 07:53 Güncelleme: 18.03.2024 - 07:53
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        7 aylık evli olan Gülhan'ı sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!
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        Kocaeli'nde olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi.

        ARAÇTAN İNİP GENÇ KADINI KATLETTİ

        DHA'da yer alan habere göre işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (25), plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu.

        GÜLHAN'A 3 EL ATEŞ ETTİ

        Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        BAŞINDAN VURULUP AĞIR YARALANDI

        Sağlıkçıların kontrolünde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze defnedilmek üzere Esen'in memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi.

        KATİLİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı M.T. olduğu tespit edildi.

        BİR HAFTADIR TAKİP EDİYORMUŞ

        Şüphelinin, yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki bir lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise bir hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelerek evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği sonra da olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Şüpheli M.T. ile, Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi.

        EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETMİŞ

        İddiaya göre, M.T.'nin, Esen'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemediği, takıntı haline getirip, genç kadını öldürdüğü öğrenildi.

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        #kocaeli
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