Çeyiz indirimi izdihamı! Polis müdahale etti
Batman'da, bir çeyiz evinin, açılışa özel indirim duyurusu üzerine izdiham oluştu
- 1
Batman'da yeni açılacak çeyiz dükkanının indirim duyurusu izdiham yarattı.
- 2
İş yeri açılamazken, polis ekipleri de kalabalığın dağılması için anonsla uyarı yaptı.
- 3
Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz evinin açılışında izdiham yaşandı.
-
- 4
Mağaza, sosyal medya hesaplarından açılışa özel büyük indirimler yapacağını duyurunca, yüzlerce kişi açılışa katılmak için iş yerinin önünde toplandı.
- 5
Kalabalık nedeniyle trafik kapanırken, gelen polis ekipleri de izdiham olmaması yönünde anonsla çağrı yaptı, kalabalıkta sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi.
- 6
Kalabalık nedeniyle açılış ertelendi.
-
- 7