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        Haberler Gündem Güncel Batman'da çeyiz indirimi izdihamı! Polis müdahale etti - Gündem haberleri

        Çeyiz indirimi izdihamı! Polis müdahale etti

        Batman'da, bir çeyiz evinin, açılışa özel indirim duyurusu üzerine izdiham oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:27 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:36
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          Batman'da yeni açılacak çeyiz dükkanının indirim duyurusu izdiham yarattı.

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          İş yeri açılamazken, polis ekipleri de kalabalığın dağılması için anonsla uyarı yaptı.

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          Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz evinin açılışında izdiham yaşandı.

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          Mağaza, sosyal medya hesaplarından açılışa özel büyük indirimler yapacağını duyurunca, yüzlerce kişi açılışa katılmak için iş yerinin önünde toplandı.

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          Kalabalık nedeniyle trafik kapanırken, gelen polis ekipleri de izdiham olmaması yönünde anonsla çağrı yaptı, kalabalıkta sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi.

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          Kalabalık nedeniyle açılış ertelendi.

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