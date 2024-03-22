Yasemin Allen aşkını ilan etti
Yasemin Allen, gönlünü eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya'ya kaptırdı. Ünlü oyuncu, birlikteliğini ilan etti
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Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI ajanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.
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İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıdı.
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Uzun süredir hayatında biri olmadığı bilinen Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya ile çektirdiği fotoğrafını kalp ve sonsuzluk işareti emojisiyle yayımladı.
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"EĞİTİM GÜNÜ"
Yasemin Allen, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Erdal Kaya ile atış yaparken çektirdiği fotoğraflarını "Eğitim günü" notuyla paylaşmıştı.
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41 yaşındaki Erdal Kaya, ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI ajanı olarak sürdürdü.
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Erdal Kaya, şu an hayatına; ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek devam ediyor.
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