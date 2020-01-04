04 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akaryakıt fiyatları, 2019 yılında jeopolitik risklerin ve yurt içinde dolar kurunda görülen artışın etkisiyle yukarı yönlü bir çizgi izledi. Devlet, enflasyon hedeflerini de dikkate alarak, akaryakıtta zam ihtiyacının bir bölümünü “eşel mobil” uygulamasıyla ÖTV gelirlerinden karşıladı. Bu yolla, yakıt ya da taşımacılık maliyeti kısmen de olsa frenlendi.
AÇIKLANAN SON ZAM
Benzin ve motorine, en son zam 23 Aralık’ta yapıldı. Fiyatlar ilan edildi ve pazartesiyi salıya bağlayan gece pompa satış fiyatları yenilendi. Buna göre benzinin litresi 6 TL 94 kuruştan, 7 TL 10 kuruşa; motorinin litresi de 6 TL 53 kuruştan, 6 TL 59 kuruşa yükseldi.
YILBAŞI ÖNCESİ ARTIŞ
Akaryakıtta, yılbaşı öncesinde sessiz sedasız bir artış daha yapıldığı ortaya çıktı. Benzin ve motorinin litre fiyatlarına, bazı dağıtım şirketleri 2, bazıları da 1’er kuruş artış yaptı. Artışlar, dağıtım şirketine göre 28 Aralık’ta ve 29 Aralık’ta fiyatlara yansıdı.
Bu artışla birlikte “kar marjları” da yükseldi. Dağıtım ve bayie, satılan her litreden kalan kar marjı, benzinde 81 kuruş, motorinde 82 kuruş oldu. Bunun, en az yüzde 55’inin bayie kalması gerekiyor.
Sektör temsilcileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),petrol sektörüne ilişkin 2020 yılı “gelir payı bedeli”ni artırdığını belirterek, “İthal edilen ya da rafineri çıkışlı her metreküp akaryakıttan, fuel-oilden, gaz yağından ve naftadan, devletin tamamlayıcı ulusal petrol stoku tutması amacıyla gelir payı kesiliyor. Bu pay, 2020 yılı için bir miktar artırıldı. Bu pay artışı sonrasında dağıtım şirketleri de pompa satış fiyatlarında yerine göre 2 yerine göre 1 kuruş artış yaptı” dedi.
EPDK, “gelir payı”nda metreküp düzeyinde artış yaptı. Bu artışın, bir litre akaryakıta yansımasının kuruşun çok çok altında olduğu belirtiliyor.
“LPG’DE ZAM İHTİYACI ÖTV’DEN KARŞILANACAK”
LPG’de, uluslar arası piyasalarda petrol ve dolar kuru artışından kaynaklı olarak 13 kuruş zam ihtiyacı gündeme gelmişti. Sektör temsilcileri, devletin “eşel mobil” uygulaması çerçevesinde ÖTV gelirlerinden feragat ederek zammı pompa fiyatlarına yansıtmama olasılığının güçlendiğini belirterek, “Bu konuda hafta içinde adım atılmadı. LPG’de, pazartesi günü ÖTV’nin ayarlanmasını bekliyoruz. Zam İhtiyacının ÖTV’den karşılanması ve fiyatların sabit tutulması öngörülüyor” dedi.
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