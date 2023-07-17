Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Benzinde alım gücü farkı

        Son ÖTV zammıyla beraber benzinin litresi 1.30 dolara çıktı. Bu bedel son 30 yıldaki 1.45 dolarlık ortalamanın altında kaldı. Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da dün açıkladığı gibi son artışa rağmen Türkiye Avrupa'nın en ucuz 4. benzinini tüketmeye devam ediyor. Ancak kişi başı gelirler göz önünde bulundurulduğunda farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye yıllık kişi başı gelirle ne kadar benzin alınabildiğine bakıldığında Avrupa'da sondan 7. sırada yer alıyor. 'Benzin alım gücünde' sadece Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Moldova, Arnavutluk ve Ukrayna, Türkiye'nin altında yer alıyor. Komşumuz Yunanistan'da ortalama gelirle Türkiye'ye göre yüzde 23.7 oranında daha fazla benzin alınabiliyor

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 17.07.2023 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzinde alım gücü farkı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akaryakıtta haftasonu yapılan 5 liralık ÖTV artışının ardından benzine 6 lira zam geldi ve benzinin litre fiyatı 34 liranın üzerine tırmandı. Böylece TL bazında benzin fiyatı tarihin en yüksek seviyesine yükseldi.

        Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Türkiye'nin 1.30 dolarla dolar bazında Avrupa'nın en ucuz 4. benzinini kullandığı belirtildi.

        Bakanlık tarafından şu tablo paylaşıldı:

        Bakanlığın Avrupa ülkeleri ile karşılaştırma yapılan bu paylaşım alım gücüne ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Türkiye'de kişi başı gelir 10.616 dolar seviyesindeyken Avrupa ortalaması 33.564 dolar civarında bulunuyor.

        Yıllık kişi gelirle ne kadar benzin alınabildiğine baktığımızda Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı 42 ülke arasında sondan 7. sırada yer alıyor.

        LÜKSEMBURG İLK SIRADA

        Kişi başı yıllık gelirle 74 bin 544 litre benzin alınabilen Lüksemburg bu sıralamada zirvede yer alırken, bu ülkeyi 57 bin 703 litreyle İrlanda, 50 bin 307 litreyle Norveç ve 48.576 litreyle Norveç takip ediyor.

        TÜRKİYE AB ÜLKELERİNİN TAMAMININ ALTINDA

        Türkiye'de ise kişi başı yıllık gelirle toplam 8 bin 147 litre benzin alınabiliyor. Türkiye'den 'benzin alım gücü' bakımından aşağıda bulunan ülkeler Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Moldova, Arnavutluk ve Ukrayna olarak sıralanıyor. Yani AB ülkelerinin tamamında Türkiye'ye göre kişi başı gelirle daha fazla benzin alınabiliyor.

        Ülke Benzin ($/litre) Kişi başı gelir ($) Kişi başı gelirle alınabilen benzin (litre)
        Lüksemburg 1,696 126.426 74.544
        İrlanda 1,803 104.039 57.703
        Norveç 2,110 106.148 50.307
        İsviçre 1,896 92.101 48.576
        İzlanda 2,297 72.903 31.738
        Danimarka 2,121 66.983 31.581
        İsveç 1,826 55.873 30.599
        Avusturya 1,713 52.131 30.433
        San Marino 1,887 54.982 29.137
        Andorra 1,563 41.992 26.866
        Belçika 1,862 49.582 26.628
        Rusya 0,584 15.345 26.276
        Hollanda 2,174 55.985 25.752
        Birleşik Krallık 1,837 45.850 24.959
        Almanya 1,974 48.432 24.535
        Malta 1,475 33.940 23.010
        Finlandiya 2,231 50.536 22.652
        Fransa 1,969 40.963 20.804
        G. Kıbrıs 1,610 31.283 19.430
        Slovenya 1,587 29.457 18.561
        İspanya 1,742 29.350 16.848
        İtalya 2,035 34.158 16.785
        Çekya 1,720 27.638 16.069
        Litvanya 1,606 24.826 15.458
        Estonya 1,870 28.332 15.151
        Portekiz 1,850 24.274 13.121
        Letonya 1,732 21.851 12.616
        Slovakya 1,732 21.258 12.274
        Polonya 1,598 18.321 11.465
        Macaristan 1,683 18.463 10.970
        Romanya 1,488 15.892 10.680
        Hırvatistan 1,739 18.413 10.588
        Yunanistan 2,057 20.732 10.079
        Bulgaristan 1,425 13.772 9.665
        Beyaz Rusya 0,935 7.904 8.453
        Türkiye 1,303 10.616 8.147
        Sırbistan 1,643 9.393 5.717
        Bosna Hersek 1,434 7.585 5.289
        K. Makedonya 1,427 6.591 4.619
        Moldova 1,323 5.562 4.204
        Arnavutluk 1,880 6.802 3.618
        Ukrayna 1,297 4.534 3.496

        YUNANİSTAN'DA YÜZDE 23.7 DAHA FAZLA BENZİN ALINABİLİYOR

        Bakanlık açıklamasında komşumuz Yunanistan'da benzinin litresinin 2.057 dolar olduğuna dikkat çekildi. Ancak Yunanistan'da kişi başı gelir 20.732 dolar olduğu için ortalama bir Yunan vatandaşı yıllık geliriyle 10 bin 079 litre benzin alabiliyor. Bu Yunanistan'da kişi başı gelirle Türkiye'ye oranla yüzde 23.7 daha fazla benzin alınabildiği anlamına geliyor. Avrupa'daki diğer komşumuz Bulgaristan'da ise kişi başı gelirle yüzde 14.3 daha fazla benzin alınabiliyor.

        KİŞİ BAŞI GELİR SON 10 YILDA YÜZDE 15 DÜŞTÜ

        Bunun yanında son 10 yılda kişi başı gelirde dolar bazında önemli bir düşüş yaşanması da akaryakıt fiyatlarındaki artışın daha fazla hissedilmesine katkıda bulundu. 2013 yılında Türkiye'de kişi başı gelir 12.508 dolar iken bugün 10.616 dolar oldu. Dolayısıyla kişi başı gelirde son 10 yılda yaklaşık yüzde 15'lik bir kayıp yaşandı.

        AVRUPA'DA GELİR YÜZDE 14 YÜKSELDİ

        Buna karşılık benzin fiyatlarının karşılaştırıldığı Avrupa'da dolar bazında gelirlerde son 10 yılda yükselişler kaydedildi. Avrupa Birliği'nde ortalama kişi başı gelir bu süreçte 33.564 dolardan 38.411 dolara çıktı. Yani dolar bazında yüzde 14'lük bir gelir artışı oldu.

        30 YILLIK ORTALAMA 1.45 DOLAR

        Son zammın ardından dolar bazında benzin fiyatı 30 yıllık ortalamanın halen altında kaldı. 1993-2023 yılları arasında benzinin litresi Türkiye'de ortalama 1.45 dolardan satıldı. Bu süreçte 1995 yılında 0.56 litre ile dip seviye görüldü.

        REKLAM

        REKOR 2.68 DOLAR

        Ocak 2013'te ise 2.68 dolarla tarihi zirveye ulaşıldı. O dönem dolar bazında Türkiye'de Avrupa'nın en pahalı benzini kullanılıyordu.

        2014 ortasından 2016'ya kadar dolar bazında benzin fiyatlarında düşüş kaydedildi. Mart 2016'ya gelindiğinde benzinin litresi 1.37 dolara kadar düştü. Yani yaklaşık 2 yılda dolar bazında benzin fiyatları yüzde 49 geriledi.

        Sonraki 2 yılda ise dolar bazında benzin fiyatları tarihsel ortalamasına yakın seyrederken kurdaki oynamalara bağlı olarak 1.40-1.55 aralığında seyretti.

        2020'DE 1 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

        2018'de ise akaryakıttaki fiyat artışlarının vergiden karşılandığı eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle benzinin litresi 1.2 doların altına geriledi. 2020'de ise 1 doların altına düştü. Nisan 2020'de 0.75 dolara kadar geriledi.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞIYLA YÜKSELDİ

        Bu tarihten sonra yaklaşık 2 yıl benzinin litresi 1 doların altında seyretti. 2022 başında ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Mayıs 2022'de brent petrolün varil fiyatı 120 doları aştı. Bu esnada Türkiye'de benzinin litresi ise 1.5 doların üzerini gördü. Ancak petrol fiyatlarındaki gerilemeyle Aralık 2022'de yeniden 1 dolara geriledi.

        REKLAM

        Dolardaki görece sabit seyre rağmen akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla nisan başında benzin fiyatı 1.40 doları geçse de daha sonra gelen indirimler ve dolardaki hafif yükselişle mayısta yeniden 1 dolara geriledi.

        DÜNYADA DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ, TÜRKİYE'DE YÜKSELİŞ

        Nisan ayındaki zirvenin altında kalınsa da Türkiye'de son ÖTV artışının ardından benzin fiyatlarında 2023 genelinde dolar bazında yüzde 29'luk artış yaşanmış oldu.

        Uluslararası Taşıma Birliği (IRU) verilerine göre ise 2023 yılında dünya genelinde dolar bazında akaryakıt fiyatlarında ortalama yüzde 28'lik düşüş yaşandı.

        AKARYAKITTA FİYAT NASIL OLUŞUYOR?

        Petrol Piyasası Kanunu’na göre 1 Ocak 2005’ten bu yana akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi’ne geçilmiş durumda. Türkiye’de fiyat oluşumunda Akdeniz-İtalyan piyasası izleniyor. Son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek rafineri çıkış fiyatı oluşturuluyor. Dağıtım şirketleri, depo satış fiyatı üzerine bayinin çeşitli masrafları ve bulunduğu bölgenin nakliye ücretlerini de ekleyerek, tavsiye edilen pompa satış fiyatını oluşturup bayilere bildiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı
        Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı
        3 düğünün ilki İtalya'da
        3 düğünün ilki İtalya'da
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Tadic resmen açıklandı
        Tadic resmen açıklandı
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma