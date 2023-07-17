Benzinde alım gücü farkı

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Akaryakıtta haftasonu yapılan 5 liralık ÖTV artışının ardından benzine 6 lira zam geldi ve benzinin litre fiyatı 34 liranın üzerine tırmandı. Böylece TL bazında benzin fiyatı tarihin en yüksek seviyesine yükseldi.

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Türkiye'nin 1.30 dolarla dolar bazında Avrupa'nın en ucuz 4. benzinini kullandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından şu tablo paylaşıldı:

Bakanlığın Avrupa ülkeleri ile karşılaştırma yapılan bu paylaşım alım gücüne ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Türkiye'de kişi başı gelir 10.616 dolar seviyesindeyken Avrupa ortalaması 33.564 dolar civarında bulunuyor.

Yıllık kişi gelirle ne kadar benzin alınabildiğine baktığımızda Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı 42 ülke arasında sondan 7. sırada yer alıyor.

LÜKSEMBURG İLK SIRADA

Kişi başı yıllık gelirle 74 bin 544 litre benzin alınabilen Lüksemburg bu sıralamada zirvede yer alırken, bu ülkeyi 57 bin 703 litreyle İrlanda, 50 bin 307 litreyle Norveç ve 48.576 litreyle Norveç takip ediyor.

TÜRKİYE AB ÜLKELERİNİN TAMAMININ ALTINDA

Türkiye'de ise kişi başı yıllık gelirle toplam 8 bin 147 litre benzin alınabiliyor. Türkiye'den 'benzin alım gücü' bakımından aşağıda bulunan ülkeler Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Moldova, Arnavutluk ve Ukrayna olarak sıralanıyor. Yani AB ülkelerinin tamamında Türkiye'ye göre kişi başı gelirle daha fazla benzin alınabiliyor.

Ülke Benzin ($/litre) Kişi başı gelir ($) Kişi başı gelirle alınabilen benzin (litre) Lüksemburg 1,696 126.426 74.544 İrlanda 1,803 104.039 57.703 Norveç 2,110 106.148 50.307 İsviçre 1,896 92.101 48.576 İzlanda 2,297 72.903 31.738 Danimarka 2,121 66.983 31.581 İsveç 1,826 55.873 30.599 Avusturya 1,713 52.131 30.433 San Marino 1,887 54.982 29.137 Andorra 1,563 41.992 26.866 Belçika 1,862 49.582 26.628 Rusya 0,584 15.345 26.276 Hollanda 2,174 55.985 25.752 Birleşik Krallık 1,837 45.850 24.959 Almanya 1,974 48.432 24.535 Malta 1,475 33.940 23.010 Finlandiya 2,231 50.536 22.652 Fransa 1,969 40.963 20.804 G. Kıbrıs 1,610 31.283 19.430 Slovenya 1,587 29.457 18.561 İspanya 1,742 29.350 16.848 İtalya 2,035 34.158 16.785 Çekya 1,720 27.638 16.069 Litvanya 1,606 24.826 15.458 Estonya 1,870 28.332 15.151 Portekiz 1,850 24.274 13.121 Letonya 1,732 21.851 12.616 Slovakya 1,732 21.258 12.274 Polonya 1,598 18.321 11.465 Macaristan 1,683 18.463 10.970 Romanya 1,488 15.892 10.680 Hırvatistan 1,739 18.413 10.588 Yunanistan 2,057 20.732 10.079 Bulgaristan 1,425 13.772 9.665 Beyaz Rusya 0,935 7.904 8.453 Türkiye 1,303 10.616 8.147 Sırbistan 1,643 9.393 5.717 Bosna Hersek 1,434 7.585 5.289 K. Makedonya 1,427 6.591 4.619 Moldova 1,323 5.562 4.204 Arnavutluk 1,880 6.802 3.618 Ukrayna 1,297 4.534 3.496

YUNANİSTAN'DA YÜZDE 23.7 DAHA FAZLA BENZİN ALINABİLİYOR

Bakanlık açıklamasında komşumuz Yunanistan'da benzinin litresinin 2.057 dolar olduğuna dikkat çekildi. Ancak Yunanistan'da kişi başı gelir 20.732 dolar olduğu için ortalama bir Yunan vatandaşı yıllık geliriyle 10 bin 079 litre benzin alabiliyor. Bu Yunanistan'da kişi başı gelirle Türkiye'ye oranla yüzde 23.7 daha fazla benzin alınabildiği anlamına geliyor. Avrupa'daki diğer komşumuz Bulgaristan'da ise kişi başı gelirle yüzde 14.3 daha fazla benzin alınabiliyor.

KİŞİ BAŞI GELİR SON 10 YILDA YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Bunun yanında son 10 yılda kişi başı gelirde dolar bazında önemli bir düşüş yaşanması da akaryakıt fiyatlarındaki artışın daha fazla hissedilmesine katkıda bulundu. 2013 yılında Türkiye'de kişi başı gelir 12.508 dolar iken bugün 10.616 dolar oldu. Dolayısıyla kişi başı gelirde son 10 yılda yaklaşık yüzde 15'lik bir kayıp yaşandı.

AVRUPA'DA GELİR YÜZDE 14 YÜKSELDİ

Buna karşılık benzin fiyatlarının karşılaştırıldığı Avrupa'da dolar bazında gelirlerde son 10 yılda yükselişler kaydedildi. Avrupa Birliği'nde ortalama kişi başı gelir bu süreçte 33.564 dolardan 38.411 dolara çıktı. Yani dolar bazında yüzde 14'lük bir gelir artışı oldu.

30 YILLIK ORTALAMA 1.45 DOLAR

Son zammın ardından dolar bazında benzin fiyatı 30 yıllık ortalamanın halen altında kaldı. 1993-2023 yılları arasında benzinin litresi Türkiye'de ortalama 1.45 dolardan satıldı. Bu süreçte 1995 yılında 0.56 litre ile dip seviye görüldü.

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REKOR 2.68 DOLAR

Ocak 2013'te ise 2.68 dolarla tarihi zirveye ulaşıldı. O dönem dolar bazında Türkiye'de Avrupa'nın en pahalı benzini kullanılıyordu.

2014 ortasından 2016'ya kadar dolar bazında benzin fiyatlarında düşüş kaydedildi. Mart 2016'ya gelindiğinde benzinin litresi 1.37 dolara kadar düştü. Yani yaklaşık 2 yılda dolar bazında benzin fiyatları yüzde 49 geriledi.

Sonraki 2 yılda ise dolar bazında benzin fiyatları tarihsel ortalamasına yakın seyrederken kurdaki oynamalara bağlı olarak 1.40-1.55 aralığında seyretti.

2020'DE 1 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

2018'de ise akaryakıttaki fiyat artışlarının vergiden karşılandığı eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle benzinin litresi 1.2 doların altına geriledi. 2020'de ise 1 doların altına düştü. Nisan 2020'de 0.75 dolara kadar geriledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞIYLA YÜKSELDİ

Bu tarihten sonra yaklaşık 2 yıl benzinin litresi 1 doların altında seyretti. 2022 başında ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Mayıs 2022'de brent petrolün varil fiyatı 120 doları aştı. Bu esnada Türkiye'de benzinin litresi ise 1.5 doların üzerini gördü. Ancak petrol fiyatlarındaki gerilemeyle Aralık 2022'de yeniden 1 dolara geriledi.

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Dolardaki görece sabit seyre rağmen akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla nisan başında benzin fiyatı 1.40 doları geçse de daha sonra gelen indirimler ve dolardaki hafif yükselişle mayısta yeniden 1 dolara geriledi.

DÜNYADA DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ, TÜRKİYE'DE YÜKSELİŞ

Nisan ayındaki zirvenin altında kalınsa da Türkiye'de son ÖTV artışının ardından benzin fiyatlarında 2023 genelinde dolar bazında yüzde 29'luk artış yaşanmış oldu.

Uluslararası Taşıma Birliği (IRU) verilerine göre ise 2023 yılında dünya genelinde dolar bazında akaryakıt fiyatlarında ortalama yüzde 28'lik düşüş yaşandı.

AKARYAKITTA FİYAT NASIL OLUŞUYOR?

Petrol Piyasası Kanunu’na göre 1 Ocak 2005’ten bu yana akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi’ne geçilmiş durumda. Türkiye’de fiyat oluşumunda Akdeniz-İtalyan piyasası izleniyor. Son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek rafineri çıkış fiyatı oluşturuluyor. Dağıtım şirketleri, depo satış fiyatı üzerine bayinin çeşitli masrafları ve bulunduğu bölgenin nakliye ücretlerini de ekleyerek, tavsiye edilen pompa satış fiyatını oluşturup bayilere bildiriyor.