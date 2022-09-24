Benzin döküp çocuklarını yakmaya kalkıştı!

İHA

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

ZABITALAR PARA CEZASI KESTİ İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi.

ÇOCUKLARIN ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ Bunun üzerine R.E, yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi.

KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı. İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ Saldırganın bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken R.E., uzun uğraşlar sonucu Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi. İŞLEM YAPILMADI YARDIM SÖZÜ VERİLDİ 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.