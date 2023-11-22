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        Haberler Yaşam Benzersizliğiyle ödül kazanabilecek kadar iyi olan tasarımlar

        Benzersizliğiyle ödül kazanabilecek kadar iyi olan tasarımlar

        Mükemmel bir tasarımın karışık veya sanatsal olmasına gerek yok. Basit ama yaratıcı bir fikir ile ortaya benzersiz bir çalışma koyabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:00
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        • 1

          "Tokyo'da bulduğum küçük bir yengeç kalem tutucusu."

        • 2

          "3D baskılı Paskalya Adası mendil kutusu."

        • 3

          "Bu kasap dükkanının kapı kolu."

        • 4

          "Otobüsün içi ormana benzeyecek şekilde tasarlandı."

        • 5

          "Okyanustan çıkan plastikten gitar yaptım."

        • 6

          "Üniversitemde asansörü pratik bir şekilde çağırmak için yerde olan ayak düğmeleri var."

        • 7

          "Bu uzaktan kumandanın içinde sessizce televizyon izlemek için bir kulaklık girişi var."

        • 8

          "Yeni buzdolabımızın içinde filtrelenmiş su sürahisi var."

        • 9

          "Köpek gibi masa lambası."

        • 10

          "Banyomdaki yeni raf."

        • 11

          "Annem kavisli parçaları olan bir dünya yapbozunu tamamlıyor."

        • 12

          "Çok şık değil belki ama yemeklerimi pişerken izlemeyi seviyorum."

        • 13

          "Yangın söndürme sanatı."

        • 14

          "Roket gemisi lambası."

          Kaynak: Reddit, Imgur

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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