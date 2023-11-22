Benzersizliğiyle ödül kazanabilecek kadar iyi olan tasarımlar
Mükemmel bir tasarımın karışık veya sanatsal olmasına gerek yok. Basit ama yaratıcı bir fikir ile ortaya benzersiz bir çalışma koyabilirsiniz.
- 1
"Tokyo'da bulduğum küçük bir yengeç kalem tutucusu."
- 2
"3D baskılı Paskalya Adası mendil kutusu."
- 3
"Bu kasap dükkanının kapı kolu."
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- 4
"Otobüsün içi ormana benzeyecek şekilde tasarlandı."
- 5
"Okyanustan çıkan plastikten gitar yaptım."
- 6
"Üniversitemde asansörü pratik bir şekilde çağırmak için yerde olan ayak düğmeleri var."
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- 7
"Bu uzaktan kumandanın içinde sessizce televizyon izlemek için bir kulaklık girişi var."
- 8
"Yeni buzdolabımızın içinde filtrelenmiş su sürahisi var."
- 9
"Köpek gibi masa lambası."
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- 10
"Banyomdaki yeni raf."
- 11
"Annem kavisli parçaları olan bir dünya yapbozunu tamamlıyor."
- 12
"Çok şık değil belki ama yemeklerimi pişerken izlemeyi seviyorum."
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- 13
"Yangın söndürme sanatı."
- 14
"Roket gemisi lambası."
Kaynak: Reddit, Imgur