Bentonit nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Bentonit Türkiye'de nereden çıkarılır?

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MÖ 5000’li yıllara dayanan tarihiyle bentonit ilk olarak yünlerin yağını almak için kullanılmıştır. Su ile karıştırıldığında bir tür macun kıvamına kavuşan bu kil; yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil alabilen bir yapıdadır. Bentonit nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Bentonit madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve bentonit madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

Bentonit Nedir?

Alüminyum ve magnezyum yönünden zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal bir ayrışma ya da bozulma yoluyla oluşturduğu, çok küçük kristallere sahip kil minerallerine bentonit denilmektedir. Hacminin sekiz katına kadar su emme özelliği taşıdığından dolayı sondaj çamuru ve yer altı suyu dolgularında tercih edilmektedir. Negatif yükse sahip olan bentonit kili, suyla temas halinde pozitif yüklü iyonlarla dolar ve toksinleri çeker. Toksinleri vücuttan çıkardığı için özellikle cilt bakım maskelerinde çokça tercih edilmektedir.

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Bentonit Nerelerde Kullanılır?

Bentonit kili çeşitli alanlarda kullanılmaktadır ancak özellikle tedavi amaçlı olarak tercih edilmektedir. Toksinleri vücuttan uzaklaştıran yapısı sebebiyle önemini günümüzde de sürdürmektedir. Bentonit; hayvan yemlerinde, şarap ve meyve sularının berraklaştırılmasında, atık suların temizlenmesinde, boya sanayisinde, yangın söndürücülerde, inşaat alanında, ilaç, kâğıt ve lastik sanayisinde dolgu malzemesi olarak, çimento üretiminde, seramik alanında, gübre yapımı ve toprak ıslahında, demir tozlarının peletlenmesinde, dökümde kalıp malzemesi olarak, bitkisel yağların rafinasyonunda filtre malzemesi olarak ve petrol sondajlarında kullanılmaktadır.

Bentonit Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Ülkemiz bentonit madeni bakımından dünyada lider konumdadır. Dünyanın en büyük bentonit yatağı Ordu – Fatsa arasında yer almaktadır. Dünya rezervinin %20’sinin ülkemizde yer alması özellikle yabancı yatırımcıların ilgisi çekmektedir. Ülkemizdeki diğer bentonit yatakları; Çanakkale, Edirne, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çankırı, Konya, Çorum, Tokat illerinde yer almaktadır.

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Bentonit Madeni Kullanım Alanları

Sayısız faydasının getirisi olarak bentonit geniş bir kullanım alanına sahiptir. İşte, bentonit madeni kullanım alanları:

Kedi kumlarında

Sondaj endüstrisinde

İnşaat ve tarım sektöründe

Kozmetik alanında

İlaç endüstrisinde

Gıda endüstrisinde

Seramik alanında

Gübre yapımında

Arıtma sistemi olarak

Kâğıt yapımı

Metal döküm üretiminde

Demir cevherinin peletlenmesinde

Boya sanayisinde

Bitkisel yağların rafinasyonunda

Bentonit Nerede Kullanılır?

Saç ve cilt bakım endüstrisinin ham maddesini oluşturan bentorit, suyla temas halindeyken şişmesi sebebiyle yüksek emici bir yapıya sahiptir. Toksinleri vücuttan uzaklaştırdığı için kafa derisindeki kepek, yara ya da diğer sorunların önüne geçiyor. Bunun temel sebebi antibiyotik etki göstermesidir. Yağ üretimini azaltır; saç derisini besler. Vücuttaki kan, tükürük ve idrarın daha alkalin olmasına yardım eder. Bir nevi alkalize görevi görür. İçme sularını arıtır. Kızarmış cildi onarır. Bağırsak duvarındaki iyi bakterileri artırır; bağırsaklardaki ağır metalleri ve kimyasal maddeleri giderir. Hücrelerin oksijen almasına yardım eder. Oksijen fazlalığı sebebiyle enerjiniz artar ve kaslarınız güçlenir. Cilde sürüldüğünde güneşten koruma sağlar. Kolesterolü düşürür. Osmanlı döneminde salgın hastalıklara karşı kullanılan bentonitin diğer kullanım alanları ilaç ve gıda endüstrisi, boya sanayisi, seramik alanı ve gübre yapımıdır.

Bentonit Madeni Ne İşe Yarar?

Bentonit yataklarının büyük bir kısmı açık işletme yöntemiyle işletilir ancak bazı bentonit yataklarının üzerindeki örtünün kalınlığı sebebiyle kapalı işletme yöntemine de gidilmektedir. Bentonit; mineral takviyesi olarak, kolon temizliği ve mide rahatsızlıkları için kullanılır. Hem insan sağlığı üzerine hem de endüstriyel kullanım üzerine büyük avantajlar sağlar.