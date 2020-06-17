Bensu Soral kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bensu Soral hakkında detaylar televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Son olarak Organize İşler Sazan Sarmalı filmi ile karşımıza çıkan Bensu Soral ile ilgili merak edilenler haberimizde...

BENSU SORAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bensu Soral Baş (23 Mart 1991; Bursa, Türkiye),Türk oyuncu.

İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlamıştır. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.