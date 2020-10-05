Pandemi döneminde evinin duvarlarına çizdiği resimler büyük beğeni toplayan oyuncu, hayalinin sergi açmak olduğunu söyledi.

Bensu Soral, "Sergi açmayı çok istiyorum ama çizdiğim şeyler duvarda kaldı, bir yere götüremiyorum. Bizim salon şimdi anaokulu gibi. Onun için duvarları çizmiyorum şimdi ama sergi açmayı çok istiyorum. Hem çizim, hem de heykel hayallerim var" ifadelerini kullandı.