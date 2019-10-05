Bir giyim markasının da reklam yüzü olan Soral'ın alışveriş turu için tercih ettiği kıyafetler ve aksesuarlar görenler tarafından tam not aldı.

Alışveriş turu sırasında telefonla konuşan güzel oyuncu, bu sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere selam verip iyi çalışmalar diledikten sonra telefon görüşmesine ve alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Soral, yanına gelerek fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı ve kısa alışveriş turunu tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.