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Birden fazla etnik grubu bünyesini barındıran Benin’de nüfusun yarısı şehirlerde yarı ise kırsal kesimde ikamet etmektedir. Artış oranı ise yaklaşık %3 mertebesinde olan Benin nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Benin bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Benin Nerede?

Benin hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Afrika Kıtası olacaktır. Afrika kıtasının batısında konumlanmış bir ülke olan Benin; kuzeyde Nijer, Togo, Burkina Faso ve Nijerya, güneyde Gine Körfezi ile çevrelenmiştir. Resmi dilin Fransızca olduğu bu Afrika ülkesinin sahip olduğu toprakların yaklaşık %30’u ise ormanlık alanlardan meydana gelmektedir.

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17. yüzyıldan itibaren Dahomey Krallığı egemenliği altına giren Benin, özellikle Portekizli ve Hollandalılar için önemli bir köle ticareti merkezi olarak kullanılmış ve buradan alınan köleler çalıştırılmak için Avrupa’ya getirilmiştir.19. yüzyıldan itibaren ise Fransa’nın Afrika topraklarındaki kolonisi haline gelen Benin; 1960 senesinde Dahomey Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını kazanmıştır. 1975 yılında yaşanan birtakım gelişmeler neticesinde Benin Halk Cumhuriyeti adını alan Benin, 1990 yılında yaşadığı rejim değişikliği ile Benin Cumhuriyeti adını almıştır.

Benin Başkenti

Önemli bir Batı Afrika ülkesi olan Benin’in başkenti, Porto-Novo’dur. Başkent olmasının yanında ülkenin en büyük ikinci şehri konumunda olan Porto-Novo’nun bu ismi, şehrin bir Portekiz şehri olan Porto’ya olan benzerliğinden gelmektedir. Ülkenin Gine Körfezinde bulunan en önemli limanlarından bir tanesine de ev sahipliği yapan bu başkent, pamuk ve palmiye yağı gibi ürünlerin ihracatının yapılmasında başrolü oynamaktadır.

Benin Nüfusu

2023 yılı için yapılan tahminlere göre Benin nüfusunun 12 milyon 100 bin kişiden meydana geleceği öngörülmektedir. Nüfusun büyük bir çoğunluğunun başkent Porto-Novo’nun da yer aldığı Cotonou bölgesinde yaşadığı Benin’de halkın büyük bir çoğunluğunu Fonlar meydana getirmektedir. Birden fazla etnik grubun bir arada yaşamakta olduğu bu ülkede Fonların yanı sıra; Adjalar, Yorubalar, Baribalar ve Otamariler gibi birçok etnik unsur da varlığını sürdürmektedir.

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Dini inanç konusunda ise ülkede çoğunlukla yerel dinlerin hâkim olduğu görülmektedir ve halkın yaklaşık %25’i Vudu inancına mensuptur.

Benin Para Birimi

Benin’de kullanılan resmi para biriminin adı Batı Afrika frangıdır. Yalnızca Benin değil Burkina Faso, Fildişi Sahilleri, Nijer ve Senegal gibi birçok ülke tarafından da resmi para birimi olarak kullanılan bu paranın uluslararası piyasalardaki sembolü XOF’tur.

Benin Bayrağının Anlamı

Önce 1958 daha sonra ise 1960 yılında kabul edilerek ülkenin resmi bayrağı olduğu ilan edilen Benin bayrağı; dikine bir yeşil şerit ile, yeşil şeridin yanına çekilmiş olan sarı ve kırmızı iki yatay eşit şeritten meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde bulunan yeşil renk umudu ve verimli toprakları, sarı renk refahı ve savanaları, kırmızı renk ise cesareti ve bağımsızlık uğruna dökülen kanları temsil etmektedir.

Benin Şehirleri

İdari açıdan 12 farklı bölgeye ayrılmış olan Benin’de toplam 44 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Porto-Novo

Parakou

Abomey-Calavi

Banikoara

Kandi

Benin Türkiye Saat Farkı

Benin’de kullanılan yerel saat ile Türkiye arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Benin’den 2 saat ileridedir.

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