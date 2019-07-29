Benimle Söyle sezon finali vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 100 jüri üyesinin değerlendirmede bulunduğu ses yarışmasında şampiyon belli oldu. Benimle Söyle sezon finalinde, Eftelya, Dila ve Uğur yarıştı. Şanıurfa'da müzik öğretmenliği yapan Uğur Öz geçtiğimiz hafta yayınlanan programda "Makber" adlı ağıtı seslendirmiş, başta jüri üyeleri olmak üzere tüm seyirciyi gözyaşlarına boğmuştu...

BENİMLE SÖYLE SEZON FİNALİ KİM KAZANDI?

Birinci olanın araba ödülü kazandığı Benimle Söyle'de Finale, Berke, Dila, Eftelya, Uğur, Serra Hepgül, Umut yarıştı.

Yarı finale ise, Dila, Eftelya ve Uğur kaldı.

Yarışmayı kazanan isim ise 88 puanla Uğur Öz oldu.

BENİMLE SÖYLE BİRİNCİSİ UĞUR ÖZ KİMDİR?

Şanlıurfa Siverek'te Beğdeş Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan Uğur Öz 25 yaşında Diyarbakır doğumlu.

Uğur Öz Benimle Söyle’nin 4. Bölümünde “Büklüm Büklüm” performansı ile jüri karşısına çıktı. 4. Bölümde Uğur Öz 90 jüri üyesini ayağa kaldırmıştı.