Benim Adım Melek 46. bölüm dün akşam seyirciyle buluştu. Ömer'in Zümrüt'ün sakladığı kayıp defterin peşine düştüğü Benim Adım Melek 46. bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 47. bölüm fragmanı izle!

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BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karadağlar ve Defne, Zümrüt’ün yüzüğü getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarlar…

Kadriye Hatice’nin haklı çıktığını söylemektedir. Kerem ve Emre, görüntüleri isteyen hoca karşısında ne yapacaktır?

Ömer, Zümrüt’ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne’yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad’la karşılaşan Defne ona hesap sorar.

Kenan ve Alpay’ın arası iyice gerilmeye başlamıştır. Kenan, Alpay’ın yaptıkları karşısında nasıl bir karar alır? Nefise aldığı hangi haber karşısında yıkılır?

Kerem, Sami’den kurtulduğunu düşünürken, Sami son bir hamle yapar. Bu hamle karşısında Kerem kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulur.

Defne, Ömer’le ilişkilerini yeniden kurduğunu düşünürken hiç beklenmediği bir durumla karşı karşıya kalır.

Seyit Ali Antep’e döndüğünde Cumali’ye emanet ettiği, darmadağınık olan durumlar karşısında ne yapacaktır?