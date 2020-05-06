Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabına kızıyla geçirdiği keyifli anları eklemeye devam ediyor.

Evinin bahçesinde kızına yemek yedirirken çektiği neşeli hallerini paylaşan şarkıcı, videosuna "Sizi yiyebilir miyim, küçük lokum hanım?" ifadelerini kullandı.