Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz sene bir otelde düzenlenen törenle evlendi. Çiftin bebekleri Zeynep, yaklaşık 6 ay önce dünyaya geldi.

Annelik deneyimlerini ve ailesiyle mutlu anlarını yayınlayan Bengü, bu kez kızıyla birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Bengü, paylaşımına "Bana ihtiyacın olduğunda, elini her uzattığında orada olacağım canım kızım" şeklinde duygusal bir not düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede 106 binin üzerinde beğeni aldı.

Henüz kızının yüzünü göstermeyen Bengü'nün paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.