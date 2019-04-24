Kısa süren alışveriş turunun ardından çift yakın dostları ile buluşarak bir restoranda yemek yediler.

Yemeğin ardından dostları ile kahve içip uzun süre sohbet eden Bengü ve eşi, özel araçlarının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.

Restoran çıkışından araçlarına yürüdükleri sırada muhabirler ile sohbet eden Bengü, hamileliğin nasıl gittiğinin sorulması üzerine "Büyümeye devam ediyoruz." şeklinde cevap verdi.

Alışveriş merkezine gelmeden önce bebek bakımı ve doğum eğitimine gittiklerini söyleyen müstakbel anne, "Selim de beni bu eğitimde yalnız bırakmadı, çok ilgili bir baba adayı. Ona teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık 6 aylık hamile olan güzel sanatçı ve eşi Selim bey araçlarının gelmesi ile gazetecilere teşekkür ederek araçlarına binip alışveriş merkezinden ayrıldılar.